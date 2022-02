Neuburg

"Lage ist angespannt": Schulen im Raum Neuburg kämpfen mit der Omikron-Welle

In den Neuburger Schulen ist die Situation angespannt: Immer mehr Lehrkräfte sowie Schülerinnen und Schüler müssen in die Quarantäne. Noch ist der Schulbetrieb weitestgehend möglich, das könne sich aber nach Aussagen von verschiedenen Seiten schnell ändern.

Plus Vor allem Kinder und Jugendliche stecken sich auch in Neuburg derzeit mit dem Coronavirus an. Von dreifachen Nachholterminen für Prüfungen und Lehrern, die sich nicht mehr sicher fühlen.

Die Zahlen der mit Corona infizierten Bürgerinnen und Bürger schnellt weiterhin nach oben. Auch in Neuburg ist täglich von zahlreichen Neuinfektionen zu hören. Das wirkt sich massiv auf verschiedenste Bereiche aus – unter anderem auf den Schulbetrieb. Denn: Gerade Kinder und Jugendliche stecken sich derzeit gehäuft an. In Bayern lag die Sieben-Tage-Inzidenz laut dem Landesamt für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit unter Kindern zwischen sechs und elf Jahren am Mittwoch bei 4934, in der Gruppe der Zwölf- bis 15-Jährigen bei 3755 – und das sind nur die nachgewiesenen Fälle. In der Praxis bedeuten diese vielen Infektionen, dass Klassen ständig wegen Quarantänefällen dezimiert und Lehrkräfte überbelastet sind – auch im Kreis Neuburg-Schrobenhausen. Doch ist vor diesem Hintergrund überhaupt noch ein normaler Schulbetrieb möglich?

