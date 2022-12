Neuburg

Nach fast zwei Jahren Betrieb: Impfstationen im Landkreis schließen

Diese 79-Jährige aus Schrobenhausen gehört zu den Letzten, die vom Team der Impfstation in der Neuburger Geriatrie, hier von Silke Kastl, eine Corona-Impfung bekommen. Denn sowohl diese als auch die Impfstation in Schrobenhausen schließen.

Plus Zwei Jahre lief die Impfkampagne im Landkreis Neuburg-Schrobenhausen. Nun ist Schluss - die beiden Impfstationen schließen. Welche Bilanz die Verantwortlichen ziehen.

Gefühlt ist sie für die meisten schon seit Wochen vorbei. Nun ist es auch offiziell, zumindest, wenn es nach Virologe Christian Drosten geht. "Die Pandemie ist vorbei", sagte er am zweiten Weihnachtsfeiertag. Auch vorbei, und das beinahe auf den Tag genau, ist die Impfverordnung der Bundesregierung. Die Impfzentren in Bayern sind bereits seit Oktober dicht, nun folgen die weiteren Impfeinrichtungen. Im Landkreis sind das die beiden Impfstationen. In Neuburg wurde am Dienstag die letzte Spritze gesetzt, in Schrobenhausen am Tag darauf – und Landrat Peter von der Grün zieht Bilanz.

