BBV in Karlskron: (Zu) hoher Anspruch in der Landwirtschaft

Plus Bei der Bezirksversammlung des Bauernverbands wird die Wettbewerbsfähigkeit deutscher Landwirte infrage gestellt. Welchen Problemen sich der Berufsstand ausgeliefert sieht.

„Die Zukunft wird nicht von der letzten Generation gewonnen, sondern von der nächsten Generation junger Bauern und Bäuerinnen“, sagte BBV-Präsident Günther Felßner unter Applaus seiner Zuhörer auf der erweiterten oberbayerischen Bezirksversammlung des Bayerischen Bauernverbands (BBV) in Karlskron. Viele Themen würden die Landwirte umtreiben – darunter Flächenverbrauch, der Wolf, Bürokratie, schwankende Agrarmärkte und steigende Anforderungen in einer der Landwirtschaft oft kritisch gegenüberstehenden Gesellschaft. Dennoch zeigte sich Felßner zuversichtlich.

Große Veränderungen seien im Gange, schon vor Corona und dem Ukrainekrieg habe sich die Gesellschaft auf den Weg gemacht, die Transformation vom fossilen Zeitalter ins Bioökonomie-Zeitalter zu schaffen. Vier Aufgaben fielen dabei den Landwirten zu: die Bevölkerung zu ernähren und mit Energie zu versorgen, Erdöl in der Kunststoffherstellung durch erneuerbare Werkstoffe zu ersetzen und viertens Biodiversität und Artenschutz zu gewährleisten. „Der Bauernverband ist auch ein Schutzverband“, betonte der bayerische Bauernpräsident und stellvertretende Deutsche Bauernpräsident die hohe Verantwortung, aber auch die Chancen, die diese Aufgaben mit sich brächten.