Der Freistaat öffnet seine Kassen: Geldregen für die Kommunen

Der Freistaat verteilt über 40 Millionen Euro an Schlüsselzuweisungen auf die Gemeinden, Städte und den Landkreis – mehr als im Jahr zuvor. Warum ausgerechnet die kleinste Kommune kein Geld bekommt.

Sie gehören zu der wichtigsten Einnahmequelle jeder Gemeinde, jeder Stadt und jedes Landkreises: die Schlüsselzuweisungen. Das ist Geld, das die Kommunen vom Freistaat über den sogenannten kommunalen Finanzausgleich bekommen. Etwas despektierlich formuliert könnte man auch sagen: Schlüsselzuweisungen sind das Bürgergeld der Kommunen. Je höher die Summe ausfällt, umso schlechter steht es um die örtliche Steuerkraft. Weil es ohne diese Zahlungen aber nicht ginge, werden die Zuweisungen von den Bürgermeistern, Landräten und Kämmerern jedes Jahr gespannt erwartet – und zumindest, was den Landkreis Neuburg-Schrobenhausen betrifft, dürfte es am Freitag von Rennertshofen bis Gachenbach freudige Gesichter gegeben haben. Denn das bayerische Finanzministerium überweist an die Kommunen in Neuburg-Schrobenhausen sowie an die Kreisbehörde selbst über 40 Millionen Euro. Das sind über acht Millionen Euro mehr als im Vorjahr.

Die Nachricht dürfte auch bei Landrat Peter von der Grün für gute Laune gesorgt haben. Die Finanzplanung für das laufende Jahr wird gerade auf den Kopf gestellt, um spürbare Sparmaßnahmen zu finden. Da kommt ein Plus bei den Schlüsselzuweisungen nicht ungelegen: An den Kreis werden 20,6 Millionen Euro überwiesen und damit drei Millionen Euro mehr als vergangenes Jahr. Auch für die 16 Gemeinden und beiden Städte fällt die Zahlung höher aus. Zusammen bekommen sie fast 20 Millionen Euro – ein Plus von fünf Millionen Euro.

Berg im Gau geht bei den Schlüsselzuweisungen als einzige Kommune in Neuburg-Schrobenhausen leer aus

Unter den 18 Kommunen im Landkreis ist offenbar die kleinste Gemeinde die mit der stärksten Steuerkraft. Berg im Gau erhält als einzige Gemeinde keine Schlüsselzuweisungen vom Freistaat. Deutschlands zweitgrößter Solarpark Schornhof mit über 500.000 Fotovoltaik-Modulen und einem Stromertrag von 170 Gigawattstunden pro Jahr, die fast 50.000 Haushalte versorgen könnten, dürfte der Grund dafür sein.

Wie Landtagsabgeordneter Roland Weigert (FW) in einer Pressemitteilung sagt, würden die Schlüsselzuweisungen zur dringend nötigen Entlastung der Städte und Gemeinden beitragen. "Inflation, hohe Energiepreise und Mehrausgaben bei der Versorgung und Unterbringung Geflüchteter haben die Kommunen im Stimmkreis in den vergangenen Monaten finanziell erheblich unter Druck gesetzt. Schlüsselzuweisungen sind neben den eigenen Steuereinnahmen eine der wichtigsten Einnahmequellen der Kommunen, und sie können die Mittel frei zur Erfüllung ihrer Aufgaben verwenden.“

Im Landkreis Pfaffenhofen zeigt sich dagegen ein etwas anderes Bild. Während für den Landkreis die Schlüsselzuweisungen von 19,7 Millionen Euro im vergangenen Jahr auf 20,3 Millionen Euro steigen, erhalten die 19 Gemeinden dagegen weniger. Waren es 2023 noch 10,6 Millionen Euro, sind es jetzt 9,2 Millionen Euro. Weigert: "Das unterstreicht, dass sich die Gemeinden im Raum Pfaffenhofen trotz der finanziellen Herausforderungen wirtschaftlich stabil entwickelt haben."

Acht Millionen Euro an Schlüsselzuweisungen für Neuburg, fast zwei Millionen für Karlshuld

Insgesamt verteilt der Freistaat dieses Jahr 4,4 Milliarden Euro an Schlüsselzuweisungen. Damit wird das Vorjahresergebnis um 174,8 Millionen Euro übertroffen. „Bayern braucht leistungsfähige und finanziell gesunde Kommunen, um den strukturellen und gesellschaftlichen Wandel erfolgreich zu meistern. Nur wenn die Basis stark ist, bleibt der Freistaat als ein global führender Wirtschaftsstandort und attraktiver Lebensraum in der Spur", sagt Weigert und verweist unter anderem auf notwendige Investitionen in Schulen und Kindertageseinrichtungen.

Das sind die Schlüsselzuweisungen für 2024 im Einzelnen: