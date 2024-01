Gutachten zu den Kliniken in der Region 10 wird vorgestellt

Die Krankenhäuser in der Region schreiben Millionendefizite. Ein Gutachten soll nun Wege aus der Misere zeigen. Am Dienstag wird es veröffentlicht.

Wie wird die Krankenhauslandschaft in der Region 10 künftig aussehen? Mit diesem Thema beschäftigt sich ein Gutachten, das am Dienstag der Öffentlichkeit vorgestellt wird. Im Zentrum steht die Frage, welche Optionen es für die Krankenhäuser in der Region gibt, um den Millionendefiziten, mit denen alle Häuser aktuell zu kämpfen haben, Herr zu werden. Noch wird das Gutachten unter Verschluss gehalten, doch in erster Linie dürfte es dabei um die Möglichkeit zur Kooperation zwischen den einzelnen Kliniken gehen und mögliche Spezialisierungen.

Am Krankenhaus in Schrobenhausen steht eine Sanierung an

In Auftrag gegeben wurde das Gutachten von den Kliniken im Naturpark Altmühltal, dem Klinikum Ingolstadt, der Ilmtalklinik Pfaffenhofen und Mainburg sowie dem Kreiskrankenhaus Schrobenhausen. All diese Häuser stehen vor finanziell schwierigen Jahren, sie alle rechnen auch weiterhin mit Verlusten in Millionenhöhe, die allesamt von den Kommunen ausgeglichen werden müssen. Die Kassen sind nicht nur wegen der steigenden Energie- und Personalkosten leer, hinzu kommen auch immer teurere Diagnose- und Behandlungsmethoden.

Die Kliniken im Naturpark Altmühltal, zu denen auch das Krankenhaus in Eichstätt gehört, rechnen in diesem Jahr mit einem Verlust von 20 Millionen Euro. Foto: Dorothee Pfaffel

Überdies stehen bei vielen Häusern umfassende Sanierungen und Baumaßnahmen an. So läuft am Klinikum in Ingolstadt die Generalsanierung, in Schrobenhausen ist ein Neubau des Medizintrakts geplant. Die Landräte der vier Landkreise sowie Ingolstadts Oberbürgermeister Christian Scharpf wollen in der Region "eine qualitativ hochwertige, wohnortnahe, universelle, bedarfsgerecht sowie wirtschaftlich tragfähige medizinische Versorgung" etablieren, so heißt es in einem offenen Brief. Dazu soll das Gutachten die Grundlage liefern.

Die Ergebnisse des Gutachtens sollten eigentlich bereits im Herbst vergangenen Jahr veröffentlicht werden. Aufgrund der geplanten Krankenhausreform der Bundesregierung hat sich der Termin in dieses Jahr verschoben.

Erstellt wurde das Gutachten von der Beratungsgesellschaft Pricewaterhouse Coopers. (rilu)

