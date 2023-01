Ingolstadt

18:45 Uhr

Umbau, Finanzen, Personal – was ist los am Klinikum Ingolstadt?

Plus Das Klinikum Ingolstadt wird saniert: Manche Maßnahmen sind abgeschlossen, andere stehen an. Außerdem kämpft das Klinikum mit einem Millionendefizit und sucht Personal.

Von Dorothee Pfaffel

Am Ingolstädter Klinikum ist derzeit einiges in Bewegung - und nicht nur aufgrund vieler Patientinnen und Patienten. Der Gebäudekomplex wird generalsaniert. Einer von drei Geschäftsführern, Dr. Nikolai Kranz, der 2022 explizit zur Personalgewinnung eingestellt wurde, hat nach wenigen Monaten das Klinikum wieder verlassen. Dennoch werden Mitarbeitende in allen Bereichen gesucht. Und dann ist da noch die gesamte regionale Kliniklandschaft, die sich in Zukunft verändern soll.

