Glatteis und Schnee bringen einige Autos ins Rutschen

Adelschlag Am Mittwoch gegen 15.45 Uhr war eine 34 Jahre alte Autofahrerin von der B13 aus in Richtung Ochsenfeld unterwegs. Im Kreisel bei Weißenkirchen verlor sie auf schneeglatter Fahrbahn die Kontrolle über ihr Fahrzeug und touchierte nach Polizeiangaben die Leitplanke. Die Fahrerin bleib unverletzt, der Sachschaden beläuft sich hier auf insgesamt etwa 4.500 Euro.

Ingolstadt Eine 52-jährige Fahrradfahrerin aus Ingolstadt wurde bei einem Sturz infolge der schneebedeckten Straße leichtverletzt. Gegen 13.10 Uhr befuhr sie in Ingolstadt die Römerstraße stadtauswärts, als sie die Kontrolle über ihr Fahrrad verlor und zu Boden stürzte. Hierbei zog sie sich leichte Verletzungen zu. Mit dem hinzugerufenen Rettungsdienst wurde sie in ein Krankenhaus gebracht.

A9 In der Nacht auf Donnerstag kollidierten gegen 3.30 Uhr auf der A9 auf Höhe des Abfahrtsasts der Autobahnausfahrt Ingolstadt-Ost zwei Lastwagengespanne. Ein 33-jähriger Ingolstädter befuhr mit seinem Gespann die rechte Spur der A9 in Richtung Nürnberg. Zur gleichen Zeit war ein 35-jähriger Neuburger mit seinem Lastwagen-Gespann auf dem Abfahrtsast der Autobahnausfahrt Ingolstadt-Ost in Richtung Großmehring unterwegs. Dabei verlor er jedoch die Kontrolle über das Gespann, woraufhin sich der Auflieger quer stellte und mit der rechten Seite des Anhängers des anderen Lastwagens auf dem rechten Fahrstreifen prallte. Dieser wurde durch den Zusammenstoß ebenfalls quer gestellt und kollidierte anschließend mit der Mittelleitplanke. Verletzt wurde keiner der Beteiligten, der Schaden beläuft sich auf rund 6000 Euro. (AZ)