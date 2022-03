Neuburg-Schrobenhausen

20:00 Uhr

Leader-Lenkungsausschuss: Fördergelder für Dorfladen und Kinderbetreuung

Plus Der Lenkungsausschuss der LAG Altbayerisches Donaumoos bewilligt satte Zuschüsse für Projekte im Kreis Neuburg-Schrobenhausen. Der Löwenanteil geht dabei nach Klingsmoos.

Von Katrin Kretzmann

Mit insgesamt 1,5 Millionen Euro im Zuschusstopf des EU-Förderprogramms Leader ist die Lokale Aktionsgruppe (LAG) Altbayerisches Donaumoos 2014 in die Förderperiode gestartet. Doch die Projektliste wurde über all die Jahre immer länger und am Ende lag die Bruttowertschöpfung bei etwa fünf Millionen Euro, wie Geschäftsführer Klaus Rössler in der jüngsten Sitzung des Lenkungsausschusses verkündete. Im Dezember endet die Förderperiode und bis dann die neue beginnt, hat der Lenkungsausschuss noch ein paar Zuschüsse für Projekte in der Region bewilligt. „Es ist total erfreulich, dass wir nun im letzten Jahr der Förderperiode so viele tolle Projekte haben“, sagte Landrat Peter von der Grün am Montagabend in der virtuellen Sitzung des Lenkungsausschusses.

