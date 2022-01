Neuburg-Schrobenhausen

vor 32 Min.

Waldorf-Konzept: Im Landkreis sollen Schule und Kindergarten entstehen

Die Waldorfpädagogik gründet sich im Wesentlichen auf drei Lehren: den Grundsatz der Freiheit der Kultur, die Gleichheit in der politischen Gemeinschaft und die Brüderlichkeit im wirtschaftlichen Leben.

Plus Im Landkreis sollen zwei Waldorf-Einrichtungen entstehen. Während die Schule in Bergheim entstehen könnte, wird für den Kindergarten noch ein Areal gesucht.

Wer möchte, dass das eigene Kind eine Waldorfschule besucht, steht im Großraum Ingolstadt vor einem Problem – die Region 10 ist ein einziger weißer Fleck. Die nächsten Schulen sind in Landshut, Augsburg und Regensburg. Um das zu ändern, haben engagierte Eltern im Jahr 2010 den Förderverein Waldorfschule Ingolstadt gegründet. In den darauffolgenden Jahren haben die Mitglieder unter anderem ein Schulkonzept und einen Finanzplan erstellt sowie sich intensiv um die Gründung einer Schule in der Region bemüht, ohne jedoch ein geeignetes Grundstück zu finden. Doch nach nunmehr zwölf Jahren haben die mittlerweile 25 aktiven Vereinsmitglieder eine entscheidende Hürde genommen und einen möglichen Platz gefunden.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen