Wie Unternehmen im Raum Neuburg mit der 3G-Regel umgehen

Plus Arbeitnehmer, die nicht geimpft oder genesen sind, benötigen für die Arbeit Corona-Tests. In der Praxis stellt dies Firmen vor Herausforderungen. Beispiele aus dem Raum Neuburg.

Jeden Morgen um 8 Uhr treffen sich Kolleginnen und Kollegen per Videochat, um sich gemeinsam vor dem Bildschirm ein Stäbchen in die Nase zu schieben. Es dürften Bilder wie diese sein, die in der Zukunft dazu dienen, die Verrücktheit der Corona-Zeit zu verdeutlichen. Doch derzeit ist dies Alltag. Zumindest beim Spielwaren-Händler Krömer aus Schrobenhausen. Dort begegnet man der 3G-Pflicht am Arbeitsplatz mit einem besonderen Modell. Die Beschäftigte, die nicht gegen Covid-19 geimpft oder davon genesen sind und sich vor Arbeitsbeginn testen lassen müssen, machen dies selbst, vor ihren Bildschirmen, gemeinsam mit anderen, unter den prüfenden Blicken einer anderen Mitarbeiterin. Das Ergebnis wird, anonym, in die Kamera gezeigt. Ein System, das zeigt: 3G am Arbeitsplatz zwingt Arbeitgeber und -nehmer zu kreativen Lösungen – und stellt Unternehmen im Raum Neuburg vor Herausforderungen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

