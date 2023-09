Rohrenfels

Landtagswahl 2023: Das sind die Ziele von ÖDP-Kandidat Holger Geißel

Er will für den Stimmkreis Neuburg-Schrobenhausen in den Bayerischen Landtag: ÖDP-Kreisvorsitzender und Naturfreund Holger Geißel.

Von Katrin Kretzmann

Jeder Mensch hat seine eigene Wohlfühloase, einen Ort, an dem er gerne Zeit verbringt, Ruhe findet, sich geborgen fühlt. Für Holger Geißel ist es sein heimischer Garten, der Insekten und Pflanzen erlaubt, sich zu entfalten. Natur und Umwelt sowie Artenschutz liegen dem Rohrenfelser sehr am Herzen. Doch es gibt noch andere Themen, die ihn bewegen und für die er sich starkmachen will – und mit denen er als Direktkandidat der ÖDP für den Stimmkreis Neuburg-Schrobenhausen in den Bayerischen Landtag einziehen will.

Für Holger Geißel ist das politische Parkett kein Neuland. Der gebürtige Neuburger trat vor mehr als 40 Jahren den Jungsozialisten bei (Jusos), war dort stellvertretender Unterbezirksvorsitzender und kandidierte einige Zeit später für die SPD für den Neuburger Stadtrat – zunächst vergeblich. Er wechselt zu den Grünen, kandidierte erneut und ergatterte schließlich 1996 einen Platz im Gremium. "Allerdings war ich damals der einzige Grüne im Stadtrat, und es war nicht gerade einfach", sagt der heute 70-Jährige. Nach dem Ende der Wahlperiode 2002 war Schluss, "ich hatte die Nase voll von der Politik". Und dann kam 2019 ein geplanter Funkmast in Rohrenfels.

