Vorfahrt missachtet: Fünf Verletzte bei Unfall in Mühlried

Eine Autofahrerin missachtet die Vorfahrt eines anderen Wagens. Beide Autos prallen zusammen. Beide Fahrerinnen werden verletzt. Und in beiden Wagen sitzen kleine Kinder.

Im Schrobenhausener Stadtteil Mühlried hat es am Samstagnachmittag einen Unfall gegeben, bei dem fünf Personen teils schwer verletzt wurden.

Laut Polizei war gegen 14 Uhr eine 41-jährige Frau aus Ingolstadt mit ihrem Seat in Mühlried auf dem Brünnlweg unterwegs, als sie in eine Kreuzung fuhr, ohne die Vorfahrt zu beachten. Dabei stieß sie mit einem VW zusammen, in dem vier Personen saßen: eine 47-jährigen Frau aus Schrobenhausen, eine 37-jährige Beifahrerin sowie auf der Rücksitzbank die vierjährigen Töchter der Frauen. Alle an dem Verkehrsunfall beteiligten Personen wurden zum Teil schwer, jedoch nicht lebensgefährlich verletzt.

Mütter und Töchter werden in Kliniken gebracht

Die schwer verletzte VW-Fahrerin wurde mit ihrer leicht verletzten Tochter mit dem Rettungshubschrauber in eine Augsburger Klinik geflogen. Die schwer verletzte Beifahrin wurde mit ihrer leicht verletzten Tochter mit dem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Die Seatfahrerin erlitt leichte Verletzungen und kam ebenso mit dem Rettungswagen in ein Krankenhaus.

Die freiwillige Feuerwehr war in den Einsatz eingebunden. An beiden unfallbeteiligten Fahrzeugen entstand Totalschaden in Höhe von schätzungsweise 15.000 Euro. (AZ)