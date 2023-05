Schulbus nach Rain wird wieder bezahlt

Ab Herbst müssen Schüler aus Burgheim, die in Rain am Lech die Realschule besuchen, ihre Fahrtkosten nicht mehr selbst tragen.

Schülerinnen und Schüler aus Burgheim, die in Rain am Lech die Realschule besuchen, bekommen ab dem kommenden Schuljahr die Fahrtkosten für den Schulbus wieder erstattet. Das hat das Landratsamt Neuburg-Schrobenhausen auf Nachfrage bestätigt. Die Kosten mussten die Eltern zuletzt selbst tragen, weil sich die Paul-Winter- und Maria-Ward-Realschulen in Neuburg zum Schuljahr 2022/23 Mädchen und Buben gleichermaßen geöffnet haben. Damit entfiel die Rainer Schule als "Ausweich-Bildungsstätte" für all jene, die nicht in einer reinen Mädchen- oder Knabenschule unterrichtet werden wollten – mit der Konsequenz, dass die Schulbusbeförderung nach Rain seitdem selbst getragen werden muss.

Dass die Schulbuskosten von Burgheim nach Rain ab dem kommenden Herbst nun trotzdem bezahlt werden, ist der Initiative von Landtagsabgeordnetem Wolfgang Fackler (Donau-Ries) zu verdanken. Seine Motivation bestand unter anderem darin, die Rainer Realschule, die derzeit neu gebaut wird, zu stärken. Aktuell besuchen 77 Buben und Mädchen aus Burgheim die Schule im Nachbarlandkreis. (clst)

Lesen Sie dazu auch