vor 39 Min.

Aufstieg durch die Hintertür

Die erste Mannschaft des FC Ehekirchen steigt doch noch in die Landesliga Ostsüdost auf und trägt sich ins Goldene Buch der Gemeinde ein.

Von Doris Bednarz

„Sportliche Ehrungen gilt es zu würdigen, wobei es hier keine Richtlinie gibt, sondern es muss sich einfach um ein herausragendes sportliches Ereignis handeln“, gratulierte Ehekirchens Bürgermeister Günter Gamisch der ersten Tischtennis-Mannschaft des FCE beim Eintrag ins Goldene Buch der Gemeinde. Anlass zu diesem besonderen Ereignis ist der Vizemeistertitel der Tischtennis-Bezirksoberliga Oberbayern Nord und der damit verbundene Aufstieg in die Landesliga Ostsüdost.

„Diese Ehre mussten sich unsere Sportler auch erst einmal erarbeiten. Nichts ist selbstverständlich, wenn man ganz oben dabei sein will. Mut, Wille, Zielstrebigkeit, Fleiß, Ausdauer und vielleicht auch ein Quäntchen Glück. Je weiter oben man ist, desto dünner ist die Luft oder stärker die Konkurrenz“, lobte Gamisch die erfolgreiche Mannschaft, zu der Ralph Valerius, Jürgen Janko, Hans Kehrer, Patrick Haubenhofer, Florian Häckl, Stefan Schmidt und Andres Külpp zählen.

Die sportliche Vita dieser Spieler ist sehr bemerkenswert, mit Hans Kehrer als ehemaligem deutschen Meister oder Andreas Külpp als ehemaligem Bundesliga-Spieler. Ehekirchen ist der höchstklassig spielende Verein im Kreis Neuburg/Pfaffenhofen. Die Tischtennis-Abteilung verfügt über einen guten Unterbau. Ehekirchen II spielt in der Herren-Bezirksliga Gruppe 1 Donau und somit nur zwei Ligen unter der ersten Mannschaft.

FC Ehekirchen: Relegationsspiel geht verloren

Bis 2007 spielte die erste Mannschaft Ehekirchens noch in der 1. Kreisliga. Danach erfolgte der Aufstieg in die damalige 3. Bezirksliga, in der man bis 2011 um Punkte kämpfte. 2011 folgte der Aufstieg in die 2. Bezirksliga. Durch eine Liga-Reform wurde aus der 2. Bezirksliga die Bezirksoberliga.

Mit 31:9 Punkten wurde die Mannschaft nun Vizemeister der Tischtennis-Bezirksoberliga Oberbayern. Zur Halbrunde musste man sich nur der stark aufgestellten Mannschaft aus Gaimersheim geschlagen geben und stand somit auf Platz zwei mit acht Siegen, einem Unentschieden und einer Niederlage. In der Rückrunde musste man sich zwar drei Mal geschlagen geben, konnte sich aber mit vier Punkten Vorsprung auf Platz zwei den Relegationsplatz zur Landesliga sichern. Am 28. April empfing Ehekirchen den FC Chamenau, den Vizemeister der Bezirksoberliga Oberpfalz Süd zur Relegation. Es war die große Chance zum Aufstieg in die Landesliga. Anfangs hatten die Ehekirchener auch allen Grund zur Freude, denn ihnen gelang der bessere Start. Sie gingen zunächst mit 4:2 Punkten in Front. Danach fanden die Gäste allerdings besser ins Spiel, hatten das Spielglück auf ihrer Seite und konnten somit einige enge Spiele zu ihren Gunsten entscheiden. Am Ende musste sich Ehekirchen dann knapp mit 5:9 geschlagen geben.

Es klappte trotzdem noch mit dem Aufstieg. Die Änderungen in den oberen Klassen wirkten automatisch auf die Ligenstruktur nach unten. Am Ende war es nun so, dass die Ligenstärke in der Landesliga Ostsüdost nicht erreicht werden konnte und Ehekirchen als bester Nichtaufsteiger nachnominiert worden ist.

In dieser Liga spielen Sportler mit einem sehr hohen Niveau, sodass die neue Spielklasse eine große Herausforderung für die Ehekirchener Tischtennisspieler bedeuten wird. Das erste Saisonspiel findet am 28. September zu Hause gegen Siegenburg statt, zu dem Gamisch der Mannschaft viel Erfolg wünschte. Seine Anerkennung galt neben den erfolgreichen Spielern auch FCE-Tischtennis-Abteilungsleiter Patrick Haubner.

