vor 3 Min.

Dieter Deak: „Wenn’s läuft, dann läuft’s“

SV Straß marschiert und marschiert. Am Sonntag kommt das „Schwergewicht“ SV Klingsmoos

Von Dirk Sing

Mal ehrlich, hätten Sie’s gewusst? Die bislang erfolgreichste Mannschaft im Jahr 2019 in der Fußball-Kreisklasse Neuburg heißt nicht etwa TSG Untermaxfeld, SV Klingsmoos oder SV Echsheim. Es ist vielmehr der SV Straß, der sich mit diesem inoffiziellen (Zwischen-)Titel schmücken darf. In den bisherigen sieben Partien blieben die Schützlinge von Spielertrainer Dieter Deak ungeschlagen und holten von 21 möglichen Punkten beeindruckende 19. Auch das Torverhältnis von 17:6 spricht eine deutliche Sprache – wobei der SVS in den vergangenen drei Begegnungen gegen Rohrenfels (2:0), Langenmosen II (1:0) und Joshofen-Bergheim (1:0) sogar jeweils ohne Gegentreffer blieb.

„Wenn’s läuft, dann läuft’s“, nennt Deak mit einem Lächeln das einfache Erfolgsrezept des SV Straß. „Wir stehen derzeit hinten richtig gut und haben zudem das Glück, dass die Dinger vorne reingehen“, so der SVS-Spielercoach, um dann doch etwas ins Detail zu gehen: „Wir haben uns speziell in der Rückrunde als Mannschaft gefunden und sind zu einer echten Einheit geworden. Dass in dieser Mannschaft jede Menge Potenzial steckt, war mir von Beginn an klar. Jetzt sind wir auch in der Lage, dies auf dem Platz entsprechend zu zeigen.“

Mit „viel Spaß und großem Selbstvertrauen“ wird sich der SV Straß auch am morgigen Sonntag (15 Uhr) in heimischen Gefilden präsentieren, wenn es gegen ein „großes Kaliber“ der Kreisklasse Neuburg, den SV Klingsmoos, geht. „Die Klingsmooser liegen aktuell nur zwei Punkte hinter dem Spitzenreiter TSG Untermaxfeld und wollen dementsprechend ganz vorne angreifen“, weiß Deak, dem vor dem Duell mit dem Tabellenzweiten allerdings nicht bange ist. „Ich habe meinen Jungs schon gesagt, dass wir uns in dieser Liga mittlerweile vor keinem Gegner verstecken müssen“, berichtet der kickende Coach, für den der Kontrahent aus dem Moos trotz der Erfolgsserie seiner Truppe in diesem Jahr die Favoritenrolle innehat.

„Gerade in der Offensive ist der SVK extrem stark besetzt“, weiß Deak. Neben Torjäger Mathias Weber, der selbst einst das Straßer Trikot trug, kann Klingsmoos ab sofort auf einen weiteren Hochkaräter zurückgreifen: Alexander Müller (ehemals VfR Neuburg), der morgen wohl sein Debüt für die Mösler geben wird. „Über 90 Minuten wird dieses Duo nie komplett ausschalten können. Vielleicht gelingt es uns aber, beispielsweise mit einem 2:0-Vorsprung im Rücken ihnen die Lust am Toreschießen zu nehmen“, meint Deak.

Ebenfalls am Sonntag empfängt der BSV Neuburg den SV Echsheim, während der FC Rennertshofen auf den SV Holzheim trifft. Der SV Grasheim bekommt es mit dem SC Rohrenfels zu tun, der BSV Berg im Gau mit der DJK Langenmosen II. Während diese Partien um 15 Uhr beginnen, erwartet der FC Ehekirchen II um 13 Uhr den SC Ried.

