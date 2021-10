FC Ehekirchen: Schröttle gibt ein klares Ziel aus

Der Spielertrainer will in den nächsten drei Spielen gegen direkte Konkurrenten sieben Punkte holen. Am Sonntag empfängt der FC Ehekirchen den FC Memmingen II.

Ein Blick auf die Tabelle der Landesliga Südwest genügt, um die Ausgeglichenheit der Spielklasse zu erkennen. Der Fünfte FV Illertissen II hat 24 Punkte, Garmisch-Partenkirchen als 14. auf dem ersten Abstiegs-Relegationsplatz 18.

„Diese Konstellation war irgendwo zu erwarten“, sagt Simon Schröttle, der mit dem FC Ehekirchen als Zwölfter 20 Punkte auf dem Konto hat. „Es gibt heuer keinen absoluten Topfavoriten und keinen klaren Absteiger, wie es in der vorigen Saison mit Kaufbeuren der Fall war.“ Viele Mannschaften bewegen sich auf Augenhöhe, an jedem Wochenende stehe ein „total harter Fight“ auf dem Programm. „Gewinnen wir, sind wir über dem Strick, bei einer Niederlage darunter“, so Schröttle.

Momentan bewegt sich der FC Ehekirchen nach dem 3:1-Sieg bei Cosmos Aystetten, der sich nach der Partie von seinem Trainer Marco Löring trennte, wieder in der sicheren Zone. „Das Spiel stand lange auf der Kippe“, blickt Schröttle zurück. „Es war ein Arbeits- und Mentalitätssieg, aber alles in allem verdient.“ Mit der gleichen Einstellung will der Spielertrainer nun in die kommenden Wochen gehen. Am Sonntag (14 Uhr) steht das Heimspiel gegen den FC Memmingen II (16.) an, danach empfängt der FCE den FC Kempten (11.), ehe das Derby beim VfR Neuburg (17.) ansteht. „Wir haben das Ziel, in diesen Spielen dreimal ungeschlagen zu bleiben und wenn möglich sieben Punkte zu holen“, sagt Schröttle. Den Anfang für dieses ambitionierte Ziel will der FCE mit einem Erfolg gegen Memmingen machen. Die junge Gästemannschaft verfüge fußballerisch über Qualität, so Schröttle, benötige aber sicherlich noch Zeit, vollauf in der Liga anzukommen.

Fußball: FC Ehekirchen empfängt Memmingen II

Von seinem eigenen Team fordert der 29-Jährige neben den kämpferischen Tugenden eine fußballerische Weiterentwicklung. „Wir als Trainerteam würden es gerne sehen, wenn wir zu mehr Chancen kommen würden. Daher haben wir im Training den Schwerpunkt auf das Spielerische gelegt.“ In Aystetten habe dies nicht zu 100 Prozent funktioniert. „Wir müssen uns besser zwischen den gegnerischen Linien bewegen und im vorderen Drittel besser anspielbar sein“, fordert Schröttle.

In Aystetten fehlten die Brüder Julian und Christoph Hollinger. Hinter ihren Einsätzen steht gegen Memmingen genauso ein Fragezeichen wie hinter dem von Robin Spieler. Im Sturmzentrum lief statt Christoph Hollinger vorige Woche David Pickhard auf, „der das wahnsinnig gut gemacht hat“, wie Schröttle sagt. Insgesamt sei der Konkurrenzkampf innerhalb des Kaders gestiegen, da einzig Sebastian Hackenberg für längere Zeit fehlt. Schröttle ist froh, dass „wir mehrere Optionen haben und sich einige Spieler in den Vordergrund gespielt haben.“ Ein breiter Kader kann letztlich in der engen Landesliga Südwest am Ende den Ausschlag geben.

Lesen Sie dazu auch