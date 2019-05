02:02 Uhr

Harry Grimm: „Dann kann ich für nichts mehr garantieren“

Burgheims Trainer bestreitet mit seinem Team das Derby beim SV Feldheim. Was er zum Abgang Philipp Stadlers nach Rennertshofen sagt

Von Dirk Sing

So schnell geht’s: Vor wenigen Wochen feierte man im Lager des Kreisliga-Aufsteigers TSV Burgheim vorzeitig den Klassenerhalt. Nachdem dieser eingetütet ist, geht der Blick der TSV-Kicker nun sogar nach vorne. Genauer gesagt in Richtung des zweiten Tabellenplatzes, den momentan der SC Griesbeckerzell mit fünf Punkten Vorsprung belegt. Die Gesamtsituation könnte sich freilich am Sonntag (15 Uhr) entscheidend ändern: Während Burgheim zum Derby beim SV Feldheim gastiert, muss Griesbeckerzell beim Spitzenreiter TSV Friedberg ran.

Wir haben uns im Vorfeld mit dem am Saisonende scheidenden Trainer des TSV Burgheim, Harry Grimm, unterhalten.

Herr Grimm, drei Partien stehen in dieser Kreisliga-Spielzeit noch auf dem Programm! Sind Sie froh, dass die lange Saison in Kürze beendet ist oder hätte diese aufgrund der Tatsache, dass es sportlich bei Ihrem Team derzeit so gut läuft, gerne noch ein bisschen länger dauern dürfen?

Grimm: Ganz klar Letzteres! Wir sind momentan richtig gut in der Spur, jeder zieht voll mit und ist mit jeder Menge Spaß bei der Sache. Von dem her blicke ich schon etwas wehmütig auf die verbleibenden drei Wochen.

Können Sie uns das Erfolgsgeheimnis Ihrer Truppe in der bisherigen Rückrunde verraten?

Grimm: Da gibt es eigentlich gar kein großes Geheimnis. Wir versuchen jetzt einfach, wesentlich konsequenter zu spielen. Gerade in der Hinrunde haben wir aufgrund der Tatsache, dass wir viele Torchancen nicht nutzen konnten, sehr viel liegenlassen. Das machen wir jetzt in der zweiten Saisonhälfte wesentlich besser. Was sicherlich auch noch hinzukommt: In den vergangenen Wochen hatten wir fast immer das Glück, in den jeweiligen Partien mit 1:0 in Führung gegangen zu sein. Und mit diesem knappen Vorsprung im Rücken hängt sich jeder Spieler voll rein und möchte den Sieg nicht mehr hergeben.

Kann man diesbezüglich von einer Weiterentwicklung der Mannschaft sprechen, wenn man den gesamten Saisonverlauf betrachtet?

Grimm: Ja, auf alle Fälle! Das Ganze muss jetzt aber nicht unbedingt etwas mit dem spielerischen Bereich oder mir zu tun haben. Vielmehr ist es die richtige Einstellung. Das Team stand während der kompletten Saison zu keinem Zeitpunkt auf einem Abstiegsplatz. Dass es sich nun bis auf diesen herausragenden fünften Rang nach vorne gearbeitet hat, spricht sicherlich dafür, dass es eine gewisse Weiterentwicklung gegeben hat.

Der TSV Burgheim weist lediglich fünf Punkte Rückstand auf den Zweiten, SC Griesbeckerzell, auf, der am Sonntag die schwere Aufgabe beim Spitzenreiter TSV Friedberg vor der Brust hat. Wie schätzen Sie die Chancen ein, tatsächlich noch in den Kampf um den Aufstiegs-Relegationsplatz einzugreifen?

Grimm: Das werden wir am Sonntag gegen 16.45 Uhr wissen! Sollten wir unsere Partie in Feldheim gewinnen und gleichzeitig Griesbeckerzell verlieren, würde sich unser Rückstand bei zwei noch verbleibenden Partien auf zwei Punkte verkürzen. Dann könnte ich für gar nichts mehr garantieren.

Unabhängig davon, wie diese Saison zu Ende geht: Was bleibt von den beiden Jahren als Trainer beim TSV Burgheim hängen?

Grimm: Es war auf alle Fälle eine sehr schöne und erfolgreiche Zeit. Das Wichtigste war, dass uns zunächst der Aufstieg in die Kreisliga gelungen ist und ich während dieser Zeit keinen „Schaden“ angerichtet habe. Insgesamt denke ich schon, dass man zusammen mit der Mannschaft mit einem gewissen Stolz auf diese beiden Spielzeiten zurückblicken kann.

Ihr Nachfolger als Coach wird bekanntlich Mathias Heckel, der bereits als Co-Trainer tätig ist. Wie wichtig war es Ihnen, dass ausgerechnet er Ihre Arbeit fortsetzt beziehungsweise diese Position übernimmt?

Grimm: Matze wird mit Sicherheit sein eigenes Ding machen – und das muss auch so sein! Ich bin ihm aber natürlich sehr dankbar, wie er sowohl mich als auch die Mannschaft unterstützt hat. Gerade wenn man selbst noch spielt und gleichzeitig in der Verantwortung steht, ist das alles andere als einfach. Ich habe jedenfalls ein sehr gutes Gefühl, wenn ich Matze am Saisonende dieses Amt übergebe.

Neben Ihnen wird am Saisonende auch das TSV-Urgestein Philipp Stadler den Verein verlassen. Der Torjäger wechselt überraschend zum Kreisklassisten FC Rennertshofen. Wie sehr trifft der TSV Burgheim dieser Abgang?

Grimm: Nun, als das Ganze spruchreif wurde, war es zu Beginn für alle natürlich ein gewisser Schock. Aber letztlich bleibt einem als Klub nichts anderes übrig, als sich damit abzufinden. Dass der TSV Burgheim mit ihm seinen sehr guten und wichtigen Spieler verliert, steht außer Frage.

Wird in der kommenden Saison für den Kreisklassisten FC Rennertshofen auf Torjagd gehen: Burgheims Philipp Stadler (rechts). Bild: Dirk Sing

Sie haben bereits in der Winterpause gegenüber unserer Zeitung betont, dass Sie erst einmal eine Pause einlegen möchten. Gilt das nach wie vor oder kribbelt es doch weiter in Ihren Trainerhänden?

Grimm: (lacht) Nein, nein, es ist auf alle Fälle geplant, dass ich jetzt erst einmal pausiere. Wenn ich dann mal wieder eine Mannschaft übernehmen sollte, ist es für mich ungemein wichtig, dass ich dann ein gutes Gefühl dabei habe. Aber momentan ist, wie gesagt, diesbezüglich überhaupt nichts geplant.

Bleiben wir bei der Gegenwart: Am Sonntag steht das schwere Auswärtsmatch beim SV Feldheim auf dem Programm. Mit welchen Erwartungen gehen Sie in diese Partie?

Grimm: Nun, wie zuletzt in Münster ist es erneut ein Derby! Im Hinspiel haben wir 2:2-Unentschieden gespielt, was in meinen Augen ein gerechtes Resultat war. Aufgrund der bereits angesprochenen Tabellen-Konstellation gibt es für uns nur eines: Wir müssen diese Begegnung unbedingt gewinnen – und danach schauen wir, was die anderen Teams gemacht haben. Falls es dann am Ende doch nicht klappen sollte, würde uns sicherlich auch keiner den Kopf herunterreißen.

