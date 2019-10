vor 57 Min.

Johannes Ried überragt bei Krimi-Sieg

Der Spieler steuert 64 Punkte zum 82:76-Sieg nach Verlängerung der Neuburger U18 in Meitingen bei. Die Herren hingegen sind in Eichstätt chancenlos

Eine deutliche Niederlage mussten die Basketballer des TSV Neuburg hinnehmen. Besser lief es bei der U18, die in Meitingen gewann.

Herren, Bezirksliga: DJK Eichstätt – TSV Neuburg 92:40 Einen Klassenunterschied erlebte der TSV Neuburg bei Bezirksoberliga-Absteiger DJK Eichstätt. Im ersten Auswärtsspiel der Saison wollten die TSV´ler die positiven Erkenntnisse aus dem jüngsten Spiel in die Tat umsetzen, starteten motiviert in die Partie und führten nach drei Minuten mit 7:4. Doch der Eichstätter Trainer stellte auf Mann-Mann-Verteidigung gegen die Neuburger Flügelspieler um. Neuburg tat sich schwer mit dem Aufbauspiel, erzielte im ersten Viertel keinen Punkt mehr. Das 18:7 nach dem ersten Viertel baute Eichstätt bis zur Pause auf 44:20 aus. Insbesondere das Pick- and Roll-Spiel“ der Eichstätter hinterließ tiefe Löcher in der Neuburger Abwehr. Der Klassenunterschied sollte in der zweiten Hälfte erst richtig zum Vorschein kommen. Der DJK verstärkte noch einmal seine Offensivbemühungen und der TSV konnte der harten, aber fairen Verteidigung nur selten etwas entgegensetzen. Bereits nach dem dritten Viertel zogen die Eichstätter auf über 40 Punkten Unterschied davon und gewannen letztlich mit 92:40. Den Neuburgern bleibt wenig Zeit für die Fehleranalyse, da bereits nächsten Sonntag das Spiel in Aichach ansteht. (esch)

TSV Neuburg Christian Eschner (12 Punkte), Philipp Meier (12), Holger Friedrich (7), Valentin Bergbauer (5), Viktor Wiedemann (2), Dominik Höchsmann (2), Johann Leidl, Erdem Hisiroglu, Florian Henle.

U18, männlich: TSV Meitingen – TSV Neuburg 76:82 Motiviert durch die Ansprache des Coachs in der Kabine und den Wunsch der Mannschaft, sich nach eineinhalb Jahren Durststrecke wieder mit einem Sieg für die Trainingsarbeit zu belohnen, starteten die Neuburger in das erste und zweite Viertel. Durch eine sehr gute Verteidigungsarbeit, die vom Trainer exakt an die Meitinger Spielweise angepasst worden war, gingen die Gäste mit einem Sieben-Punkte-Vorsprung in die Pause. Zu Beginn der zweiten Halbzeit bröckelte die Neuburger Abwehr und musste sich erst wieder fangen. Meitingen gelang es, den Rückstand im dritten Viertel auf vier Zähler zu verkürzen und kurz vor Schluss auszugleichen. In den letzten Sekunden schien die Zeit stillzustehen. Die Neuburger hatten praktisch mit der Schlusssirene einen Wurf von Lee Ann Nguyen aus guter Position. Der Ball sprang filmreif mehrmals auf den Ring, um dann aber doch wieder herauszufallen. Somit ging es mit in die Verlängerung. Hier gelang es den Neuburgern, die Spielmacher der Meitinger konsequent aus dem Spiel zu nehmen und das Spiel durch konsequente Abschlüsse für sich zu entscheiden. Herausragender Spieler beim TSV war Johannes Ried, dem 64 Punkte gelangen. (wa)

U14, männlich: TSV Etting-Ingolstadt – TSV Neuburg 98:69 Bis zur Pause spielten die Neuburger sowohl im Angriff als auch in der Defensive gut zusammen. Nach der Halbzeit zogen die Ingolstädter davon. Doch im vierten Viertel konnten die Neuburger nochmals einige Akzente setzen. Das Spiel wurde allerdings mit 69:98 verloren. (wa)

