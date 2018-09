Jubel auch in Unterzahl

vor 27 Min.

Ausgelassener Jubel: Die Kicker des SC Ried kamen im Heimspiel gegen den FC Ehekirchen II sogar in Unterzahl zum 1:0-Siegtreffer durch Spielertrainer Moritz Bartoschek.

Im Heimspiel gegen den FC Ehekirchen II muss Rieds Angreifer Marcel Biermeier bereits nach einer Viertelstunde mit „Gelb-Rot“ vom Platz. Dennoch feiern seine Teamkollegen am Ende einen verdienten 1:0-Sieg.

Von Dirk Sing

Die Zahlen lesen sich durchaus beeindruckend: viermal hintereinander kein Gegentor, dazu zehn von zwölf möglichen Punkten in diesen Partien geholt. Kurzum: Der SC Ried ist nach der 1:3-Auftaktniederlage gegen den BSV Berg im Gau endgültig in der Kreisklassen-Saison 2018/2019 angekommen.

Diese „bittere Erfahrung“ musste am vergangenen Samstag der Aufsteiger FC Ehekirchen II machen. Trotz der Tatsache, dass die Truppe von Spielertrainer Kushtrim Gabrica rund 75 Minuten lang mit einem Akteur mehr auf dem Platz agieren durfte, biss sie sich speziell an der Hintermannschaft der Hausherren immer wieder die Zähne aus. „Wenn ich auf die vergangenen vier Begegnungen zurückblicke, haben wir eigentlich aus dem Spiel heraus keine einzige richtige Gelegenheit unseres jeweiligen Kontrahenten zugelassen“, resümiert ein sichtlich zufriedener SCR-Spielertrainer Moritz Bartoschek und fügt hinzu: „So langsam kommen wir sowohl spielerisch als auch tabellarisch dort hin, wo wir sein wollen. Wir sind eine spiel- und kampfstarke Mannschaft, die zudem ausgeglichener als in der zurückliegenden Saison besetzt ist. Auch jetzt gegen Ehekirchen haben meine Jungs das sehr gut gemacht.“

Weniger gut war Bartoschek hingegen nach rund einer Viertelstunde auf seinen Angreifer Marcel Biermeier zu sprechen. Dieser hatte nach einer vergebenen Großchance seines Teamkollegen Michael Schmalzl (16.) etwas zu vehement einen Eckball reklamiert. Von Schiedsrichter Jalal Al Mezzawi gab es dafür zunächst die Gelbe und wenige Sekunden später sogar die Gelb-Rote Karte (17.) hinterher. „Bis zu diesem Zeitpunkt haben wir das Geschehen deutlich beherrscht und hätten eigentlich schon in Führung liegen müssen“, sagt Bartoschek. Aber selbst in Unterzahl blieben die Hausherren das bessere und gefährlichere Team. Einziges Manko: Selbst die besten Einschuss-Gelegenheiten von Alberto Rodriguez-Fernandez (24./nach einem schlimmen FCE-Fehlpass) und Robin Heinzmann nach einer Ecke (40.) blieben ungenutzt, sodass es torlos in die Pause ging.

Das Versäumte holte der Rieder Spielercoach dann höchstpersönlich in der 60. Minute nach. Begünstigt von einem unzureichenden Klärungsversuch von FCE-Keeper Michael Daferner landete das Spielgerät bei Bartoschek, der es schließlich zur verdienten Führung versenkte. Freilich, den Willen, diese Partie noch zu drehen, war den Gästen in der Folge sicherlich nicht abzusprechen. Es fehlten allerdings die spielerischen Mittel, um das SCR-Bollwerk zu durchbrechen. Erst kurz vor Schluss bot sich Marcus Scheuermayer eine Schusschance. Aber sein Versuch flog weit über den Rieder Kasten.

SC Ried: Seitz, Meyr, Bochenek, Wytopil, Weigl, Bartoschek, Christl, Biermeier, Heinzmann, Rodriguez-Fernandez, Schmalzl (Durmishi, Bayat, Eichel)

FC Ehekirchen II: M. Daferner, Meier, M. Stüwe, Gramlich, Steiner, Lehnbauer, Appel, Axtner, Schölzke, Gabrica, Rott (Schmidt, Gschwender, Maennling, Scheuermayer)

