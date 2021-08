TSG Untermaxfeld auf verlorenem Posten

Plus Rückel-Truppe muss sich dem SC Griesbeckerzell mit 2:4 geschlagen geben. Dagegen zeigt sich der TSV Rain II torhungrig und schießt den TSV Dasing mit 6:0 ab.

Auf verlorenem Posten war die TSG Untermaxfeld im Heimspiel gegen den SC Griesbeckerzell. Das Team von Trainer Wolfgang Rückel musste sich mit 2:4 geschlagen geben. Deutlich besser lief es hingegen für den TSV Rain II und die DJK Langenmosen. Während die Tillystädter den TSV Dasing mit einer 0:6-Klatsche auf die Heimfahrt schickten, besiegte die DJK den TSV Firnhaberau mit 3:1.