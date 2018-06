Letzter Angriff auf die Spitze

vor 57 Min.

Der BSV Neuburg ist nur noch einen Schritt vom Triumph entfernt. Lediglich A-Klassen-Meister SV Holzheim kann den Kreisklassisten noch vom Thron stoßen

Von Dirk Sing

Sie sind in dieser Saison zweifelsohne das Maß aller Dinge in der A-Klasse Neuburg: die Kicker des SV Holzheim! Am vergangenen Sonntag machte die Truppe von Spielertrainer Björn Wohlrab mit einem Sieg gegen Waidhofen den Aufstieg in die A-Klasse Neuburg perfekt. Nun hat der SVH sogar die Chance zum „Double“. In der letzten Ausgabe unserer „NR-Elferwette“ können die Holzheimer den Spitzenreiter BSV Neuburg (13 Punkte) quasi unmittelbar vor der Ziellinie noch überholen. Zur Erinnerung: Für jedes exakt vorausgesagte Resultat gibt es drei Punkte, während jede richtige Tendenz (Sieg, Remis, Niederlage) noch mit einem Zähler honoriert wird.

Folgende elf Begegnungen hat der Co-Kapitän des SV Holzheim, Simon Mayr, unter die Lupe genommen:

Österreich – Deutschland (Testspiel): „Was ich bislang so mitbekommen habe, bereitet sich die deutsche Mannschaft im Trainingslager sehr gut auf die anstehende Weltmeisterschaft vor. Gespannt bin ich vor allem auch auf das angekündigte Comeback von Manuel Neuer. Ich hoffe mal, dass er es zur WM schafft.“ – Mein Tipp: 1:3

SV Echsheim – TSV Burgheim (Kreisklasse Neuburg): „Der SV Echsheim benötigt einen hohen Sieg, um den TSV Burgheim noch vom ersten Platz zu verdrängen. Ehrlich gesagt kann ich mir nicht vorstellen, dass es für den SVE am Ende reicht. Zum einen steht die Burgheimer Abwehr sehr kompakt, zum anderen ist der TSV auch vorne immer für einen oder mehrere Treffer gut.“ – Mein Tipp: 2:2

SV Straß – BSV Neuburg (Kreisklasse Neuburg): „Nachdem der SV Straß ja seit vergangener Woche gerettet ist, können beide Mannschaften befreit aufspielen. Ich denke, dass die Straßer diese insgesamt schwierige Saison mit einem Erfolgserlebnis beenden möchten.“ – Mein Tipp: 1:1

FC Illdorf – SC Ried (Kreisklasse Neuburg): „Die Rieder haben sich am vergangenen Wochenende beim 9:1 gegen Staudheim sehr torhungrig gezeigt. Ich denke, dass sie diesen Schwung in die Partie gegen Illdorf mitnehmen werden. Der FCI wiederum wird sich bereits voll und ganz auf sein Relegationsspiel gegen Ehekirchen 2 konzentrieren.“ – Mein Tipp: 1:4

SV Sinning – SV Holzheim (A-Klasse Neuburg): „Auch wenn wir bereits am letzten Sonntag unsere Meisterschaft unter Dach und Fach gebracht haben, wollen wir uns möglichst mit einem Erfolg aus der A-Klasse verabschieden. Leicht wird das in Sinning aber definitiv nicht, da der SVS vor allem über eine sehr stabile Verteidigung verfügt.“ – Mein Tipp: 1:3

SpVgg Joshofen-Bergheim II – FC Ehekirchen II (A-Klasse Neuburg): „Für die SpVgg Joshofen-Bergheim geht es in diesem letzten Saisonmatch um alles. Um den Klassenerhalt noch zu schaffen, zählt nur ein Sieg. Ehekirchen hat zwar den Aufstiegs-Relegationsplatz schon fest, möchte aber sicherlich mit einem Erfolgserlebnis und guten Gefühl in das Aufstiegsspiel gegen Illdorf gehen.“ – Mein Tipp: 0:2

SV Hörzhausen – TSV Ober-/Unterhausen (A-Klasse Neuburg): „Auch der TSV Ober-/Unterhausen kämpft noch um den Klassenerhalt. der große Vorteil des TSV ist zweifelsohne, dass die Akteure bereits über viel Erfahrung im Abstiegskampf verfügen. Diese werden sie in Hörzhausen auch ausspielen und sich am Ende den Ligaverbleib sichern.“ – Mein Tipp: 0:1

FC Zell/Bruck – SV Baar (A-Klasse Neuburg): „In diesem Duell der punktgleichen Tabellennachbarn erwarte ich eine enge Partie. Der SV Baar hat eine starke Rückrunde absolviert, muss aber in diesem Match auf zwei wichtige Akteure, die in der vorherigen Partie ’Rot’ gesehen haben, verzichten.“ – Mein Tipp: 2:1

SV Wagenhofen – TSG Untermaxfeld II (A-Klasse Neuburg): „Auch wenn die zweite Mannschaft der TSG Untermaxfeld bereits als freiwilliger Absteiger in die B-Klasse feststeht, wird sie sich ordentlich beziehungsweise mit einem Sieg verabschieden wollen. Damit das gelingt, gilt es vor allem, die gute Abwehr des SV Wagenhofen zu durchbrechen.“ – Mein Tipp: 1:1

SC Feldkirchen – SV Bertoldsheim (B-Klasse Neuburg): „Nachdem die drei Aufsteiger von der B-Klasse Neuburg 1 in die A-Klasse bereits feststehen, können beide Mannschaften völlig unbeschwert in diese Begegnung gehen. Vom Gefühl her würde ich den SV Bertoldsheim jedoch einen Tick stärker als den SC Feldkirchen einschätzen.“ – Mein Tipp: 0:2

SV Karlshuld – FC Sandersdorf (Kreisliga Donau/Isar): „Die Ausgangslage für den SV Karlshuld ist klar: Gegen Sandersdorf zählt nur ein Sieg, um der Relegation beziehungsweise dem drohenden Abstieg zu entgehen. Ich denke auch, dass die Mösler diesen Sieg einfahren werden.“ – Mein Tipp: 2:1

