„Mahomes gegen Brady: Der beste Super Bowl aller Zeiten“

Plus Große Umfrage unter Sportlern und Fans aus der Region zum anstehenden Super Bowl zwischen den Kansas City Chiefs mit Tampa Bay Buccaners.

Von Dirk Sing

In den USA ist es „das“ Sport-Ereignis des Jahres: Der „ Super Bowl“ in der National Football-League ( NFL). Über 150 Millionen US-Bürger saßen 2020 vor ihren TV-Geräten – weltweit waren es sogar rund 800 Millionen. Auch in Deutschland erfreut sich diese Sportart – in erster Linie die NFL – immer größerer Beliebtheit. So wird auch in diesem Jahr in den heimischen Wohnzimmern die Nacht zum Tag gemacht, wenn von Sonntag auf Montag (0.30 Uhr) die Kansas City Chiefs und Tampa Bay Buccaners um die „Vince-Lombardi-Trophy“ spielen. Die Neuburger Rundschau hat sich bei Football-Fans in der Region umgehört.

Wayne Simpson (Stürmer ERC Ingolstadt) : „Auch wenn mein Lieblingsteam, die Atlanta Falcons, nicht dabei sind, werde ich mir den Super Bowl nicht entgehen lassen. Patrick Mahomes gegen Tom Brady – das ist zweifelsohne ’das’ Quarterback-Duell der Generationen! Ich erwarte ein spannendes und enges Match, wobei am Ende die Chiefs die Nase vorne haben werden.“

Michael Garteig (Torhüter ERC Ingolstadt) : „Nachdem ich normalerweise den New England Patriots die Daumen drücke, würde ich es großartig finden, wenn Tom Brady seinen siebten Super Bowl gewinnen würde. Ehrlich gesagt glaube ich aber nicht, dass es soweit kommen wird. Die Kansas City Chiefs werden einfach zu stark für Brady und die Tampa Bay Buccaners sein.“

Mat Bodie (Verteidiger ERC Ingolstadt) : „Mein Team, die Minnesota Vikings, haben es in dieser Saison leider nicht in die Play-offs geschafft. Als es dann mit den Wild Card-Games losging, habe ich vor jeder Runde gesagt: Brady und die Buccaners verlieren – sei es gegen Washington als auch anschließend gegen die New Orleans oder zuletzt die Green Bay Packers. Ich muss ja jetzt quasi meinen Tipps treu bleiben und erneut auf eine Niederlage von Tampa Bay setzen (lacht). Dennoch gehe ich davon aus, dass es eine knappe Angelegenheit wird, bei der sich die Chiefs mit maximal einem Touchdown durchsetzen werden.“

Colton Jobke (Verteidiger ERC Ingolstadt) : „Ich bin jetzt zwar nicht der große Football-Experte. In den Play-offs schaue ich mir die Spiele aber schon an. In den vergangenen Jahren haben wir mit unserem Team immer eine coole Super-Bowl-Party mit Burger, Wings, Nachos und so weiter veranstaltet. Aufgrund von Corona ist das diesmal leider nicht möglich. Zumindest wird es aber ein internes Tippspiel geben, bei dem ich mit Sicherheit auf die Kansas City Chiefs mit Superstar Patrick Mahomes setzen werde. Der Heimvorteil für die Buccaners wird sich dementsprechend nicht bezahlt machen.“

Ben Marshall (Verteidiger ERC Ingolstadt) : „Selbstverständlich werde ich mir den Super Bowl anschauen. Wer am Ende triumphiert? Puh, schwierige Frage (überlegt lange). Nun, nachdem ich ein Herz für Außenseiter habe und die Tampa Bay Buccaners trotz Tom Brady, der ja bekanntlich in den USA der „Goat“ ist, wahrlich nicht die Favoritenrolle innehaben, tippe ich auf die Buccs. Das werde ich auch bei unserem internen Tippspiel tun.“

Fabijan Buntic (Torhüter FC Ingolstadt) : „Für mich ist es der beste Super Bowl aller Zeiten. Mit Patrick Mahomes und Tom Brady treffen der beste Quarterback der aktuellen Generation sowie der wohl beste Quarterback aller Zeiten aufeinander. Sollte Mahomes mit seinen Chiefs gewinnen, wäre das ein starkes Statement für seine weitere Karriere. Für Brady hingegen wäre es der siebte Ring in seinem zehnten Super Bowl. Alleine schon deshalb muss man sich dieses Match unbedingt anschauen.“

Lukas Schellenberg (Torhüter FC Ingolstadt) : „Ich drücke den Tampa Bay Buccaners die Daumen – und die werden auch gewinnen! Zum einen haben die Buccs mit Tom Brady den erfahreneren Quarterback sowie in der Offensive die größeren Waffen. Zum anderen stellen sie – was auch die vergangenen Partien gezeigt haben – eine überragende Defensive. Mein Tipp: Es wird ein enges Highscore-Game, bei dem sich Tampa Bay letztlich durchsetzen wird.“

Moritz Cleve (ehemaliges deutsches Zehnkampf-Ass aus Neuburg, das mittlerweile in den USA/Florida lebt) : Dieses Jahr bin ich etwas hin- und hergerissen, weil ich zum einen oft in Kansas City war und dort auch schon gearbeitet habe. Aber zum anderen lebe ich jetzt in Florida und Tampa ist gerade einmal zwei Stunden von mir entfernt. Trotzdem hoffe ich auf einen Sieg der Chiefs, denn ich finde Mahomes einfach sympathischer als Brady. Es ist zwar phänomenal, dass Brady ein junges Team bis in den Super Bowl führen konnte. Die Chiefs sind jedoch über die letzten Jahre hinweg zusammengewachsen. Außerdem hat Brady schon ein ganzes Juweliergeschäft an Meisterschaftsringen. Er braucht da nicht noch einen extra. Heimvorteil spielt immer eine Rolle. Aber durch Covid-19 sind die Zuschauerzahlen stark reduziert. Es wird also nicht so laut sein wie sonst, was dem Auswärtsteam zugute kommt.“

Joey Borkenstein (Abteilungsleiter TSV Neuburg/Basketball) : „Nachdem ich schon immer ein begeisterter Tom Brady-Fan bin, werde ich natürlich auch diesmal ihm und seinen Buccaners die Daumen drücken. Allerdings wird es mit Sicherheit alles andere als einfach. Wie schon im vergangenen Jahr haben die Kansas City Chiefs wieder überragende Play-offs gespielt. Gerade das Duell zwischen den beiden Quarterbacks – Jung-Star Patrick Mahomes und Alt-Star Tom Brady – wird eine richtig coole Sache. Auch wenn nicht so viele Zuschauer zugelassen sind, denke ich schon, dass den Buccs der Heimvorteil schon etwas zugute kommen wird. Insgesamt gehe ich von einem engen und spannenden Match aus.

Alexander Egen (Trainer VfR Neuburg) : „Grundsätzlich finde die Story von und um Tom Brady einfach geil: Er ist vor dieser Saison zu den Tampa Bay Buccaners gewechselt, hat sein neues Team auf Anhieb in den Super Bowl geführt – und das auch noch erstmals in der Geschichte der NFL im eigenen Stadion! Brady ist ja ohnehin schon eine Legende. Doch mit einem erneuten Triumph im Super Bowl würde er sich endgültig unsterblich machen. Auch wenn ich den Buccs und Brady kräftig die Daumen drücke, wird es gegen die Chiefs mit ihrer überragenden Offense um den starken Quarterback Patrick Mahomes extrem schwer.“

Michael Gerbl (Spieler FC Ehekirchen) : „Nachdem ich ein bekennender Fan der Kansas City Chiefs bin, freue mich mich natürlich riesig auf den Super Bowl. Ich bin auch zu 90 Prozent davon überzeugt, dass die Chiefs das Ding holen werden. Die fehlenden zehn Prozent liegen an Tom Brady. Brady ist einfach Brady – diesen Faktor darf man sicher nicht außer Acht lassen! Insgesamt ist der Kader der Chiefs aber breiter und qualitativ hochwertiger besetzt als der von Tampa Bay. Das hat man unter anderem auch in der Hauptrunde gesehen, als Wide Receiver Tyreek Hill die Defense der Buccaners innerhalb von einem Viertel regelrecht zerlegt hat. Ich rechne jedenfalls mit einem sehr punktereichen Super Bowl, bei dem schließlich die Chiefs knapp die Nase vorne haben werden.“

