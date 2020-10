20:10 Uhr

Nico von Swiontek-Brzezinski und der VfR: Liebe auf den zweiten Blick

Plus Der 17-jährige Nico von Swiontek-Brzezinski hat sich beim VfR Neuburg auf einer ungewohnten Position ins Team gespielt. Sein erster Anlauf bei den Lilaweißen verlief dagegen eher ernüchternd. Am Samstag zu Gast in Kempten.

Von Dirk Sing

Wenn Nico von Swiontek-Brzezinski über einige der ganz jungen Talente, die sich derzeit anschicken, in der Fußball-Bundesliga Fuß zu fassen, spricht, ist er sichtlich in seinem Element. Auch ein gewisser Stolz ist seiner Stimme und Körpersprache lässt sich in diesem Moment deutlich entnehmen. „Es ist nicht lange her, da habe ich beispielsweise gegen Lilian Egloff ( VfB Stuttgart, Anm. d. Red.), Malik Tillman oder Joshua Zirkzee (beide Bayern München) selbst noch gespielt“, berichtet Nico. „Wenn man sieht, welchen Weg sie bislang schon genommen haben, dann ist das wirklich cool.“

Rund eineinhalb Jahre ist es mittlerweile her, dass der (Noch-)17-Jährige (feiert am 5. November seinen 18. Geburtstag) seinen langjährigen Stamm- und Ausbildungsverein FC Ingolstadt mit einem lachenden, aber auch weinenden Auge verlassen hat. „Die Entscheidung, dass ich damals als kleiner Junge zum FCI gegangen bin, habe ich bis heute wahrlich nicht bereut“, berichtet Nico. Neben der Tatsache, dass er dort sein sportliches Rüstzeug erhielt, habe ihn diese „insgesamt tolle Erfahrung“ auch im persönlichen Bereich weitergebracht. „Ich würde definitiv behaupten, dass ich mich während dieser Zeit nicht nur in fußballerischer Hinsicht, sondern gerade als Mensch weiterentwickelt habe“, schwärmt der Youngster und ergänzt: „Vor allem die Begriffe Disziplin und Verantwortung wurden in allen Altersbereichen groß geschrieben. Und das sind Eigenschaften, die auch im normalen Leben eine große Rolle spielen.“

Berufliche Ausbildung genießt oberste Priorität

Nach seinem bisherigen sportlichen Highlight – eine Saison im U17-Bundesliga-Kader der Schanzer – war das Kapitel FC Ingolstadt allerdings beendet. „Mir wurde nach der Saison von den Verantwortlichen in einem persönlichen Gespräch mitgeteilt, dass es für mich als jüngerer Jahrgang in der A-Jugend, die ja ebenfalls in der Bundesliga spielt, sehr schwer werden und ich voraussichtlich oft auf der Bank sitzen würde. Daher wurde mir empfohlen, mich anderweitig zu orientieren, um möglichst weiter viel Spielpraxis zu sammeln“, erklärt Nico. Obwohl über seinen Berater Michael Koppold (Langenmosen) durchaus die Möglichkeit bestand, in ein Fußball-Internat zu wechseln, entschied er sich für den „konservativen“ Weg. Und das aus einem guten und zugleich äußerst nachvollziehbaren Grund: „Zu diesem Zeitpunkt hatte ich bereits meine Lehre zum Karosserie-Bauer bei der Audi AG begonnen und wollte sie nicht wieder abbrechen.“

Was folgte, war schließlich im Sommer 2019 der Wechsel zum VfR Neuburg. Dort sollte Nico einerseits in der A-Jugend (Kreisliga) der Lilaweißen spielen und andererseits regelmäßig bei den Landesliga-Herren mittrainieren, um sich bereits frühzeitig an den Senioren-Bereich zu gewöhnen.

Bild: Dirk Sing

Die ersten Monate dieser „neuen Beziehung“ verliefen dabei allerdings überaus holprig. Speziell im U19-Bereich lief es für den ambitionierten Nachwuchs-Kicker nicht so, wie er sich es erhofft und erwünscht hatte (kleiner Kader, fehlende Einstellung einiger Akteure etc.). „Da ich es aus der Vergangenheit schon gewohnt war, auf einem gewissen Niveau zu spielen, habe ich mich in der Winterpause 2019/2020 für einen Wechsel zur Landesliga-U19 des ASV Neumarkt entschieden.“ Nach einigen Trainingseinheiten mit dem neuen Team war aber auch hier schnell wieder Schluss. Diesmal durchkreuzte die Corona-Pandemie die ehrgeizigen Pläne des gebürtigen Ingolstädters.

In den folgenden Wochen und Monaten hatte dieser fortan genügend Zeit, um sich über seine sportliche Zukunft ausführlich Gedanken zu machen. Sein Entschluss: Die „Rolle rückwärts“ zum VfR Neuburg – und zwar ausschließlich in den Landesliga-Kader des neuen Cheftrainers Alexander Egen! „Nachdem Nico ja schon in der Vorrunde bei uns regelmäßig mittrainiert hatte, wussten wir, über welche Anlagen er verfügt. Daher mussten wir auch gar nicht lange überlegen, ihn zum Team dazuzunehmen – zumal es ja ohnehin unser Weg ist, in Zukunft vermehrt auf junge, hungrige Akteure zu setzen“, verrät Egen.

Youngster macht in den Vorbereitung auf sich aufmerksam

Gesagt, getan! Bereits in den Vorbereitungspartien nach dem Re-Start machte der Offensiv-Akteur schnell auf sich aufmerksam – sei es mit seiner Geschwindigkeit, guten Technik und auch dem einen oder anderen Treffer. Was sein Cheftrainer Alexander Egen jedoch besonders an ihm schätzt: „Nico macht die einfachen Dinge richtig. Und das ist genau die Art und Weise, wie ich den Fußball verstehe und mag.“ So ist es auch nicht verwunderlich, dass sich der Youngster bereits im Team des Landesliga-Zweiten festgespielt hat – wenn auch auf einer für ihn zunächst ungewohnten Position. „Im Jugendbereich habe ich eigentlich die meiste Zeit als Mittelstürmer beziehungsweise im offensiven Zentrum gespielt. Dort habe ich sicherlich auch meine Stärken“, sagt Nico, der bei den Lilaweißen zum offensiven Außenbahn-Spieler umfunktioniert wurde.

„Ich weiß natürlich auch, dass er sich als klassischer Stürmer wohler fühlt“, so Egen und erklärt: „Da bei uns jedoch die Konkurrenz im Angriff riesengroß ist, hat er aufgrund seiner Vielseitigkeit aktuell auf dem Flügel deutlich bessere Chancen, entsprechend Spielzeit zu bekommen.“ Womit der VfR-Coach bei seinem Talent freilich auf offene Ohren stößt. „Anfangs war diese Position für mich noch etwas ungewohnt. Aber mittlerweile fühle ich mich dort wohl und versuche alles, das Vertrauen des Trainers zu rechtfertigen und meiner Mannschaft zu helfen“, erklärt Nico. Es scheint, als wäre er im „zweiten Anlauf“ beim VfR Neuburg nun endgültig angekommen.

Am Samstag in Kempten: Sein vorletztes Punktspiel im Jahr 2020 bestreitet der VfR Neuburg am Samstag (15 Uhr) bei der jungen Truppe des FC Kempten. Bis auf die verletzten Matthias Riedelsheimer und Ray Bishop kann Trainer Alexander Egen auf seinen kompletten Kader zurückgreifen.

