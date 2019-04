21.04.2019

TSV Burgheim jubelt im Derby

Aufsteiger gewinnt beim SV Münster 3:1. DJK Langenmosen siegt überraschend beim Tabellenführer

Der TSV Burgheim hat in der Kreisliga Ost das Derby beim SV Münster mit 3:1 gewonnen und ist jetzt Tabellenfünfter. Die DJK Langenmosen siegte überraschend mit 1:0 bei Tabellenführer Friedberg.

Münster – Burgheim 1:3

Der SV Münster hat das Derby gegen den TSV Burgheim mit 1:3 verloren. Dabei hat sich bei böigem Wind in der ersten Hälfte nicht allzu viel. Der erste Aufreger nach etwa einer halben Stunde: Die Heimelf vertändelte hinten den Ball, Mathias Heckel ging dazwischen und bediente Philipp Stadler, der aus 13 Metern aber flach vorbeischob (31.). Kurz danach griff sich Gästetorjäger Lukas Biber an den Oberschenkel und musste verletzt vom Feld. Unmittelbar danach verursachte Münster unnötig einen Eckball, den Daniel Jester aus kurzer Distanz zur Gästeführung einköpfte (45.). In der 50. Minute brachte der SVM den Ball wieder nicht aus der Gefahrenzone, Julian Holatko nutzte dies mit einem sattem Linksschuss aus kurzer Distanz zum 2:0. Kurz darauf die Entscheidung, als nach einer Ecke von Philipp Stadler Heckel das dritte Tor besorgte (61.). Fünf Minuten später traf Julian Spies per Kopf zum Anschluss (66.). In der Folge hatte Philipp Fetsch noch zwei gefährliche Abschlüsse, Münsters zweites Tor wollte aber nicht gelingen. Stattdessen verpasste es Stadler auf der Gegenseite, aus mehreren aussichtsreichen Positionen das Ergebnis noch zu erhöhen. (dz)

Friedberg – Langenmosen 0:1

Die 2019 weiter ungeschlagenen Langenmosener gewannen knapp mit 1:0 und machten damit einen weiteren Riesenschritt in Richtung Klassenerhalt. Nach torloser erster Halbzeit sorgte ein verwandelter Strafstoß in der 55. Minute durch Torjäger Andreas Mayr für den spielentscheidenden Treffer. Der nach überstandenem doppeltem Bänderanriss wiedergenesener DJK-Spielertrainer Florian Wenger spielte die zweiten 45 Minuten durch. (djk)

Themen Folgen