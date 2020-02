vor 40 Min.

Vergeblich gestreckt

Die Männer des TSV Neuburg verlieren das Heimspiel gegen den SSV Schrobenhausen II deutlich. Den Damen hingegen gelingt ein wichtiger Sieg.

Herren, Bezirksklasse: TSV Neuburg – SSV Schrobenhausen II 40:79 Die Neuburger haben zum Rückrundenauftakt eine deutliche Niederlage kassiert. Und dennoch gab es zwei positive Nachrichten zu verbuchen: Zunächst einmal konnte der TSV Neuburg immerhin eine Mannschaft stellen. Dies war in den vergangenen Auswärtsspielen nicht erst der Fall gewesen. Krankheits- und berufsbedingte Ausfälle hatten die Baskets dazu gezwungen, ihre Spiele gegen Nördlingen und Donauwörth abzusagen. Auch im Spiel gegen Schrobenhausen mussten drei U-18-Spieler aushelfen. Und die zweite positive Nachricht war, dass der TSV Neuburg durchaus phasenweise mit den Gegnern mithalten kann. Nach dem ersten Viertel lag der TSV Neuburg mit nur fünf Punkten zurück und wenn alle Freiwürfe versenkt worden wären, hätte man sogar mit einer Führung in das zweite Viertel gehen können. Grund für den positiven Auftakt war die muntere und unerschrockene Spielweise der ersten Fünf, die trotz des Pressings der Schrobenhausener mutig zum Korb zogen. Doch bereits das zweite Viertel offenbarte die Baustellen der Neuburger. Fehlendes Training gepaart mit fehlender Kondition machten sich bemerkbar und auch der Gegner wurde stärker. Im dritten Viertel zeigten die Neuburger noch mal ein Aufbäumen und konnten auf zehn Punkte verkürzen, ehe den Basketballern aus der Ottheinrichstadt endgültig die Luft ausging. Hoffnung machen dem TSV Neuburg die Nachwuchsspieler. Ziel ist es, die guten Basketballer im Jugendbereich bei den Herren zu integrieren, bevor sie zur Konkurrenz und in die Nachbarstädte wechseln. (esch)

TSV Neuburg Holger Friedrich (16 Punkte), Thomas Slowik (10), Chris Eschner (6), Johannes Ried (4), Benjamin Grossin (3), Thomas Reimer (1), Le Ann Nguyen, Philipp Meier, Johann Leidl, Florian Henle.

Damen, Bezirksoberliga: TSV Neuburg – TSV Haunstetten 55:42Den Damen des TSV Neuburg ist zum Start der Rückrunde ein wichtiger Sieg gegen den Tabellennachbarn TSV Haunstetten gelungen. Die Mannschaft legte den Grundstein für den Sieg im ersten Viertel. Durch eine aggressive Defensive und eine schnelle Ballbewegung im Angriff gelang es den Hausherrinnen, den ersten Durchgang mit 21:5 Punkten für sich zu entscheiden. Im weiteren Verlauf gestaltete sich das Spiel, auch aufgrund der sich verbessernden Abwehrarbeit der Gäste, deutlich ausgeglichener. Den Sieg ließ sich der TSV Neuburg jedoch nicht mehr nehmen, auch wenn die Haunstetterinnen im letzten Viertel all ihre Kräfte mobilisierten und dieses als einziges der vier Spielabschnitte nach Punkten für sich entscheiden konnten. Der Kampf um den von den Neuburgerinnen anvisierte vierte Tabellenplatz ist somit wieder vollkommen offen, da die Gastgeberinnen auch den direkten Vergleich für sich entschieden haben. Das Hinspiel im Oktober 2019 hatte man noch mit zehn Punkten verloren. (wa)

TSV Neuburg Elena Schöfer (22 Punkte/ 5 Dreier), Abora De Klerk (14), Laura Morgott (6), Annabell Athanassiou (4), Julia Brauner (3), Sandy De Klerk (2), Annika Weinand (2), Katrin Maillinger (2), Laura Schütze.

