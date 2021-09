Karlshulds Fußballer haben eine neue Führung

Knapp drei Jahre stand die Sparte ohne Abteilungsleiter da. Warum sich Steffen Zerch nun entschlossen hat, den Job zu übernehmen, wer ihn als Stellvertreter unterstützt und welche Ziele der Verein hat

Mit Zuversicht blickt die Fußballabteilung des SV Karlshuld wieder in die Zukunft. Fast drei Jahre hatte sie keinen Abteilungsleiter und war somit handlungsunfähig. Oliver Hausmann, dem Vorsitzenden des Gesamtvereins des SVK, der die Abteilung kommissarisch mit seinem Stellvertreter Stephan Müller führte, war es zu verdanken, dass die traditionelle Fußballabteilung nicht aufgelöst werden musste. Seit vergangenem Samstag aber haben die Fußballer mit Steffen Lerch wieder einen Spartenleiter.

Rückblick: Als die Abteilungsleitung sich beim Donau/Isar-Kreisligisten nicht mehr zur Verfügung stellte, war die Fußballabteilung praktisch führungslos. Erschwerend kam die Corona-Pandemie hinzu. Der Vorsitzende musste das Budget aller Abteilungen stark reduzieren, was freilich auch die Fußballsparte betraf. Seitdem versuchte man bei den Möslern vergeblich, die Abteilung neu aufzustellen. Oliver Hausmann wurde als Krisenmanager im Stich gelassen und musste das angeschlagene Schiff vor dem Untergang retten. Ein Lichtblick war die Verpflichtung von Trainer Thomas Schmalzl, der allerdings chaotische Zustände vorfand und sich mit Oliver Hausmann auf die Fahne schrieb, zukünftig nicht mehr nur noch auf auswärtige Spieler zu setzen, sondern auf den eigenen Nachwuchs, was auch Jugendleiter Philipp Resch begrüßte. 16 Spieler verließen den Verein vor dem Saisonstart, davon 15 auswärtige. Nur mit Max Seitle wechselte ein Einheimischer die Seiten zum FC Ehekirchen. Um den Spielbetrieb aufrecht zu erhalten, baute man auf 16 Neuzugänge aus den eigenen Reihen, wobei drei auswärtige Spieler noch die Farben des SVK tragen. Dies berichtete Thomas Schmalzl vor den 50 versammelten Mitgliedern. Er ist nicht nur Trainer beim SVK, sondern mit Alexander Hemauer, Jürgen Eichlinger und Dominik Berchermeier gleichberechtigt als sportlicher Leiter tätig. Sie haben den Umbruch bereits eingeleitet, doch es fehlte immer noch ein Abteilungsleiter, um den Fußball in Karlshuld weiterzuführen zu können.

Nur drei Tage vor der Jahresversammlung der Fußballabteilung entspannte sich die Lage bei den Grünhemden, die mit Steffen Zerch einen Kandidaten bei der Versammlung präsentieren konnten. Es habe nicht viel Überzeugungskraft bedurft, um Steffen Zerch für diesen Posten zu begeistern. „Wir liegen auf einer Wellenlänge. Wir sind entschlossen, den eingeschlagenen Weg, auf den eigenen Nachwuchs zu bauen, weiterzuführen“, sagte Schmalzl und ergänzte: „Wichtig ist, wir wollen den Spielern der JFG Donaumoos zeigen, dass die eigenen Spieler eine Chance bekommen und wir auf sie bauen. Das ist ein Weg, den wir nicht nur für ein Jahr einschlagen.“ Es werde ein Prozess, bei dem es auch Rückschläge geben wird, der aber in vier, fünf Jahre seine Früchte tragen wird. Den Weg werden wir konsequent durchziehen, dazu steht die gesamte sportliche Leitung“, so der Karlshulder Übungsleiter.

Er habe, nachdem er angesprochen wurde, den Posten als Abteilungsleiter zu übernehmen, alles von außen angesehen und die Entwicklung beobachtet, so Zerch. Dann kam er zu dem Entschluss, dass er den eingeschlagenen Weg mitgehen wolle, so der 40-Jährige, der selber noch in der 2. Mannschaft spielt, bei der AH mittrainiert und als F-Jugendtrainer im Nachwuchsbereich tätig ist.

Nach einer Durststrecke ist die Fußballabteilung nun gut aufgestellt, was die Versammelten mit Applaus belohnten. Mit Stephan Müller hat Zerch einen erfahrenen Stellvertreter an seiner Seite und mit dem 20- jährigen Alexander Schinko einen dritten Verantwortlichen, der im Kader der ersten Mannschaft steht. Alle drei Kandidaten wurden einstimmig gewählt. Im Sog der Abteilungsleitung stellten sich alle bisherigen Verantwortlichen der Fußballabteilung für weitere zwei Jahre zur Verfügung. Als erste Entscheidung beschloss das Gremium, dass die Flutlichtanlage am Trainingsplatz auf LED umgerüstet wird, was vom Gesamtverein bei deren Jahresversammlung am Samstag noch zugestimmt werden muss.

Abteilungsleiter Steffen Lerch,

Stellvertreter 2. Stephan Müller, 3. Alexander Schinko.

Sportliche Leitung Alexander Hemauer, Jürgen Eichlinger, Dominik Berchermeier, Thomas Schmalzl.

Schriftführerin Tanja Walter Stellvertreter Carl- Luis Schmidt

Sponsoring Erich Mattes

Vergnügungsausschuss Alexander Schinko, Tobias Walter, Andreas Heller, Benedikt Schmeißer.

Web-/Internetbeauftragter Carl-Luis Schmidt, Devis Devin

Datenschutzbeauftragter Moritz Knöferl

Hygienebeauftragter Stephan Müller

Kassiererin Daniela Schimmer

Stellvertreterin Sabine Eberle

Kassenprüfer Jürgen Seitle, Adolf Eichlinger

Platzwart Josef Detter, Helmut Detter.