Führung verspielt, dennoch gewonnen: ERC Ingolstadt siegt in Schwenningen

Der ERC Ingolstadt gibt in Schwenningen binnen 65 Sekunden ein 3:0 aus der Hand, siegt am Ende aber mit 5:3. Damit empfangen die Panther am Sonntag als Tabellenzweiter den Dritten Mannheim.

Der ERC Ingolstadt geht als Tabellenzweiter ins Spitzenspiel am Sonntag (15.15 Uhr) gegen Mannheim. Durch den 5:3-Sieg in Schwenningen zogen die Panther an den punktgleichen Adlern vorbei. Bei den Wild Wings sah es zunächst nach einem klaren Erfolg aus. Doch nach einer 3:0-Führung kassierte der ERC binnen einer Minute drei Gegentore zum zwischenzeitlichen Ausgleich, triumphierte am Ende aber doch und feierte den vierten Saisonsieg gegen Schwenningen.

Bei den Panthern kehrte im Vergleich zum 5:0-Sieg in Augsburg der zuletzt gesperrte Colton Jobke zurück. Zur Verletztenliste gesellte sich Jerome Flaake. Im Tor stand statt Kevin Reich wieder Michael Garteig. Die Wild Wings, die sechs der vergangenen acht Spiele gewonnen hatten, mussten auf ihren Topscorer Tyson Spink, der 25 Saisontore auf dem Konto hat, verzichten.

Von Anfang an entwickelte sich auf der kleineren Eisfläche in Schwenningen ein temporeiches Spiel. Der ERCI dominierte den ersten Abschnitt, hatte eine Mehrzahl an Torchancen und erspielte sich eine 3:0-Führung, die noch höher hätte ausfallen können. Justin Feser bot sich eine Möglichkeit (5.), Stefan Matteau schoss an den Pfosten (8.). Als die Ingolstädter in Überzahl spielen durften, schlugen sie erstmals zu. Leon Hüttl war mit einem Direktschuss zum 0:1 erfolgreich (10.). Der Puck war gerade wieder im Spiel, da lag er erneut im Schwenninger Tor. Wojciech Stachowiak traf nur 20 Sekunden nach dem ersten Treffer sehenswert mit der Rückhand zum 0:2 (11.). Louis Brune legte wenig später das 0:3 nach (14.). Spätestens ab da war der Gastgeber völlig von der Rolle. Die Panther hätten ihren Vorsprung ausbauen können, Krauß (17.) und Matteau (19.) verpassten es allerdings, nachzulegen.

ERC Ingolstadt muss Ausgleich hinnehmen

Wie schnell es im Eishockey gehen kann, offenbarte der zweite Spielabschnitt, in dem Schwenningen binnen 65 Sekunden drei Tore zum 3:3-Ausgleich gelangen. Zunächst hatte nicht viel auf die Aufholjagd hingedeutet. Die Wild Wings waren zwar besser im Spiel, ernsthaft gefordert war Garteig aber nicht. Für den ERC hingegen hätte Ty Ronning treffen können, vergab aber zunächst eine Doppelchance (31.) und scheiterte dann an Goalie Joacim Eriksson (32.). Danach kam es zu besagter Minute, in der der ERC seinen Vorsprung aus der Hand gab. Zunächst traf Mitch Wahl zum 1:3 (36.), dann Alexander Karachun zum 2:3 (36.). Nur 24 Sekunden später schlug es erneut hinter Garteig ein. Torschütze war Florian Elias (37.).

Justin Feser trifft zum 5:3 für die Panther

Der Panther-Goalie verhinderte zu Beginn des Schlussabschnitts einen Rückstand, als Sebastian Uvira vor ihm aufgetaucht war (42.). Nach Möglichkeiten auf beiden Seiten schlug der ERC in der Schlussphase entscheidend zu. Zunächst traf Daniel Pietta zum 3:4 (53), dann markierte Justin Feser in seinem zweiten Spiel nach einer langen Verletzungspause den 3:5-Endstand.

ERC Ingolstadt Garteig – Wagner, Hüttl; Jobke, Quaas; Bodie, Edwards; Hübner – Storm, Pietta, Krauß; Matteau, Stachowiak, Friedrich; Höfflin, Feser, Ronning; Gnyp, Ullmann, Brune – Zuschauer 3855 – Tore 0:1 Hüttl (10./PP), 0:2 Stachowiak (11.), 0:3 Brune (14.), 1:3 Wahl (36.), 2:3 Karachun (36.), 3:3 Elias (37.), 3:4 Pietta (53.), 3:5 Feser (56.).