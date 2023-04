ERC Ingolstadt

Ingolstadts Wayne Simpson: „Wir müssen uns definitiv steigern“

Plus Nach einem nervösen Start findet der ERC Ingolstadt im ersten Final-Match der DEL-Play-offs ab dem zweiten Drittel besser in die Partie. Unter dem Strich steht jedoch eine 1:2-Niederlage. Wir haben für euch die Stimmen zum ersten Spiel.

Mit einer knappen 1:2-Niederlage ist der ERC Ingolstadt am Freitagabend in die DEL-Finalserie bei RedBull München gestartet. Trotz einer überlegenen Schussbilanz von 29:19 sprang am Ende nur der Treffer von Wojciech Stachowiak heraus. Bereits am Sonntag (14.15 Uhr) haben die Panther die Möglichkeit, diese Best-of-Seven-Serie in der heimischen Saturn-Arena auszugleichen. Wir haben für euch die Stimmen nach der ersten Partie:

Mark French (Trainer ERC Ingolstadt ): „Wir wussten, dass der Start in München immer sehr, sehr wichtig ist, da unser Gegner gerade im ersten Drittel richtig stark ist. Ab dem zweiten Durchgang haben wir es dann geschafft, einen Fuß in diese Partie zu bekommen. Unglücklicherweise haben wir dann nach einem Bully in der offensiven Zone einen schnellen Konter sowie das zweite Gegentor bekommen. Im Schlussabschnitt hatten wir dann einige gute Möglichkeiten, konnten unserem Anschlusstreffer allerdings keinen weiteren mehr folgen lassen. Nichtsdestotrotz denke ich, dass der Glaube bei unserem Team, München zu besiegen, durch diese Leistung größer geworden ist.“

Don Jackson (Trainer RedBull München ): „Wir hatten sicherlich einen guten Start mit unseren beiden Toren. Hinzu kam, dass wir im ersten Drittel drei Ingolstädter Powerplay-Situationen ’gekillt’ haben, was uns jedoch auch etwas Energie gekostet hat. Im zweiten und dritten Durchgang hatte der ERC mehr Schüsse als wir. Dennoch haben wir insgesamt gut verteidigt und es immer wieder geschafft, die Pucks aus unserer Zone herauszubekommen. Darüber hinaus hat unser Torhüter Mathias Niederberger großartig gehalten. Um unsere Energiespeicher wieder aufzufüllen gilt es jetzt, am Samstag gut zu regenerieren, um dann am Sonntag wieder bereit zu sein.“

Wojciech Stachowiak (Stürmer ERC Ingolstadt ): „Ich finde, dass wir am Anfang etwas zu viel Respekt gezeigt und dadurch wohl auch nicht jeden Check zu Ende gefahren haben. Als wir dann damit angefangen haben, haben wir gesehen, dass wir mit München mithalten können. Dementsprechend haben wir im zweiten und dritten Drittel besser mitgespielt und auch mehr Zeit in der offensiven Zone verbracht. Am Ende hat das Glück ein bisschen gefehlt. Unter dem Strich finde ich jedoch, dass wir ein ganz gutes Spiel gemacht haben. Was unsere Schussbilanz betrifft: Sicherlich waren jetzt die 24 Abschlüsse im zweiten und dritten Abschnitt nicht allesamt gefährlich. Wenn wir allerdings weiterhin die Scheiben regelmäßig zum gegnerischen Kasten bringen, wird sicherlich auch die eine oder andere wieder reinrutschen.“

Wayne Simpson (Stürmer ERC Ingolstadt ): „Unsern Start war sicherlich nicht gut. Die Münchner waren gerade zu Beginn läuferisch sehr stark und hatten zumeist auch die Puck-Kontrolle. Ab dem zweiten Durchgang wurde es dann aus unserer Sicht etwas besser, aber wir müssen uns definitiv steigern. Wir werden uns jetzt am Samstag das Video dieser Partie nochmals anschauen, um eine Idee zu bekommen, noch mehr Druck auf den Gegner auszuüben und gefährliche Chancen zu kreieren. Diesbezüglich war es sicherlich etwas zu wenig.“

Fabio Wagner (Kapitän ERC Ingolstadt ): „Wir hatten heute schon die Chance, dieses Spiel auf unsere Seite zu ziehen. Sicherlich hatten wir nicht den allerbesten Start und konnten uns zunächst nicht vom Druck der Münchner lösen. Im zweiten Drittel war es dann von unserer Seite viel besser. Wir haben uns einige Chancen erarbeitet, diese aber nicht genutzt. Im Gegenzug mussten wir dann den zweiten Gegentreffer hinnehmen. Das Anschlusstor ist uns dann im Schlussdrittel gelungen – mehr aber leider nicht, obwohl wir auch dort noch weitere Möglichkeiten hatten. Aufgrund der Tatsache, dass wir 40 Minuten gut gespielt haben, ist diese Niederlage schon bitter.“

Charles Bertrand (Stürmer ERC Ingolstadt ): „Natürlich wollen wir jedes Match gewinnen. Gleichzeitig wussten wir aber auch, dass jedes Spiel gegen München hart und schwierig werden würde. Wir müssen so spielen wie in der letzten Partie (gegen Mannheim , Anm. d. Red.). Wir hatten heute eine gute Chance zum Sieg. Jetzt geht es auf’s heimische Eis – und dort wollen wir zurückkommen. Unser Ziel muss es sein, sich auf die eigene Identität beziehungsweise Spielweise zu konzentrieren, mit der wir schon die gesamte Saison über erfolgreich waren.“

