ERC Ingolstadt

vor 19 Min.

Travis St. Denis und Michael Garteig: Die Wiedervereinigung der besten Freunde

Plus Vor zwölf Jahren lernten sich Michael Garteig und Travis St. Denis bei den Penticton Vees kennen. In den darauffolgenden Spielzeiten entwickelte sich schnell eine innige Freundschaft. Im großen Interview spricht der Neuzugang des ERC Ingolstadt ausführlich über seinen "Buddy" und welchen Einfluß dieser bei seiner Entscheidung, zu den Panthern zu wechseln, hatte.

Von Dirk Sing Artikel anhören Shape

Travis St. Denis, wo erwischen wir Sie denn gerade beziehungsweise an welchem Ort verbringen Sie die Sommermonate?

St. Denis: Nun, gewöhnlich verbringe ich den Sommer sowohl in Kanada als auch in den USA. Nach der abgelaufenen Saison mit Straubing sind meine Frau und ich zunächst nach Kanada geflogen – genau gesagt in meine Heimat nach British Columbia. Wir haben dort viele Freunde und natürlich auch die Familie getroffen. Vor rund einem Monat sind wir dann weiter in die USA nach New Jersey gezogen, wo die Familie meiner Frau lebt. Dort befinden wir uns auch aktuell. Nachdem wir uns vor nicht allzu langer Zeit ein Haus in Connecticut gekauft haben, werden wir in einer oder zwei Wochen dieses beziehen. Dort bleiben wir dann auch, bis ich nach Ingolstadt aufbrechen werde. Mein Plan ist es, dass ich bis zu meiner Reise nach Deutschland zuvor in Connecticut noch ein paar Mal auf’s Eis gehen kann, um frühzeitig wieder das richtige Gefühl dafür zu bekommen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen