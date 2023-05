Fußball-Bayernliga-Relegation

vor 21 Min.

Bayernliga-Relegation: 5:1-Schützenfest des FC Ehekirchen zum Auftakt

Grenzenlose Freude: Gleich fünf Treffer konnten die Akteure des FC Ehekirchen am Mittwochabend in der Bayernliga-Relegation gegen den TSV 1860 Rosenheim bejubeln. Foto: Daniel Worsch

Plus Fußball-Landesligist FC Ehekirchen kommt am Mittwochabend vor 1100 Zuschauern in der Bayernliga-Relegation gegen den überforderten TSV 1860 Rosenheim zu einem 5:1-Erfolg. Das Rückspiel findet am Samstag statt.

Von Dirk Sing Artikel anhören Shape

Was für ein Auftakt für den FC Ehekirchen in die Bayernliga-Relegation 2023: Vor 1100 Zuschauern in der heimischen Elektro-Schmaus-Arena kamen die Schützlinge des Spielertrainer-Gespanns Michael Panknin/Simon Schröttle im Erstrunden-Hinspiel gegen den Tabellensiebzehnten der Bayernliga Süd, TSV 1860 Rosenheim, zu einem auch in der Höhe verdienten 5:1-Erfolg. Im Rückspiel am Samstag (16 Uhr) in Rosenheim müsste aus 1860-Sicht schon ein großes Fußball-Wunder passieren, um diese Duell noch zu drehen. Im zweiten Aufeinandertreffen der ersten Runde siegte Bayernligist Türkspor Augsburg beim SB Chiemgau Traunstein (Landesliga Südost) mit 2:0. Damit könnte es im „Finale“ zum Match zwischen dem FCE und Augsburg kommen.

Wer gespannt darauf war, wie groß der Leistungsunterschied zwischen einem Landesliga-Spitzenteam ( Ehekirchen) und einem Bayernliga-Abstiegskandidaten (1860 Rosenheim) wohl sein würde, bekam die eindeutige Antwort am Mittwochabend bereits in den ersten 30 Minuten eindrucksvoll vor Augen geführt: riesengroß! Allerdings nicht so, wie man möglicherweise noch vor dem Anpfiff vermutet hätte. Nicht etwa der ehemalige langjährige Regionalligist aus Rosenheim bestimmte von Beginn an das Geschehen. Vielmehr waren es die Ehekirchener, die den Ball und auch ihren über weite Strecken völlig überforderten Gegner geschickt laufen ließen und bereits frühzeitig die Weichen auf (klaren) Sieg stellten.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen