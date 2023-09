Fußball

vor 47 Min.

Fußball-Nachlese: Heimlich, still und leise

Plus In der vergangenen Saison wäre der TSV Burgheim beinahe aus der Kreisklasse abgestiegen. Nun hat er einen vielversprechenden Auftakt hingelegt.

Von Dirk Sing

Wer es mit dem FC Ehekirchen hält und in diesen Tagen einen Blick auf das Klassement der Landesliga Südwest wirft, könnte durchaus gewisse Probleme haben, die aktuelle Situation entsprechend einzuordnen. Zum einen rangiert das Team des Spielertrainer-Duos Michael Panknin/Simon Schröttle nach der 0:3-Heimniederlage gegen die SpVgg Unterhaching II weiterhin auf einem starken fünften Platz und hat lediglich zwei Zähler Rückstand auf den Aufstiegs-Relegationsplatz. So weit, so gut. Doch das ist freilich nur die eine Seite der Medaille. Gleichzeitig hat der FCE allerdings auch nur drei Punkte Vorsprung auf den ersten Abstiegs-Relegationsrang, den momentan der SC Oberweikertshofen belegt.

„Das Tabellenbild zeigt, wie ausgeglichen es in dieser Saison in der Landesliga zugeht“, weiß auch Panknin, der allerdings gerade zu Beginn der Saison den Blick auf das Ranking möglichst vermeidet. „Ehrlich gesagt war mir von Anfang an bewusst, dass wir eine sehr schwere Spielzeit vor uns haben. Dass zwischenzeitlich sogar Stimmen laut wurden, wir würden erneut um den Aufstieg mitspielen, war und ist für mich aufgrund unseres kleinen Kaders illusorisch“, so der FCE-Spielercoach weiter.

