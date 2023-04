Fußball

Fußball-Nachlese: Mehr Karten als Tore und Punkte

Sein 1:2-Anschlusstreffer war im Heimspiel gegen den FC Stätzling am Ende zu wenig: VfR-Akteur Attila Demir (links), hier im Zweikampf mit Simon Adldinger (rechts).

Plus Bei der 1:2-Niederlage gegen Stätzling kassiert Fußball-Bezirksligist VfR Neuburg gleich vier Platzverweise. Was Trainer Alexander Egen zu dieser „Kartenflut“ sagt. Der FC Zell/Bruck holt einen „alten Bekannten“ zurück.

Wer am Samstagnachmittag den Weg in die Sparkassen-Arena zur Bezirksliga-Partie zwischen dem VfR Neuburg und FC Stätzling (1:2) fand, dem wurde zweifelsohne eine ganze Menge geboten. Neben den insgesamt drei Treffern bekamen die rund 80 Zuschauenden eine wahre „Kartenflut“ zu sehen. Der Arbeitsnachweis von Schiedsrichter Maximilian Wirkner nach 97 Minuten: sage und schreibe vier (!) Rote sowie eine Gelb-Rote Karte. Die zehnminütige Zeitstrafe gegen Neuburgs Moritz Bartoschek wirkte in diesem Zusammenhang fast schon nebensächlich.

Nachdem zuerst Stätzlings Paul Iffarth nach 60 Minuten „Rot“ gesehen hatte, ereilte in einer turbulenten Schlussphase Matthias Riedelsheimer (86./Notbremse), Sebastian Rutkowski (87./Kopfstoß) sowie nach dem Schlusspfiff (Ersatz-)Torhüter Dominik Jozinovic (90.+7./Schiedsrichter-Beleidigung) das gleiche Schicksal. Zwischendurch hatte noch der an der Seitenlinie stehende VfR-Trainer Alexander Egen den gelb-roten Karton (90.+3) gesehen.

