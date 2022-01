Markus Mattes: „Ich habe den Ehrgeiz, das Maximum zu erreichen“

Plus Der Karlshulder Markus Mattes trainiert seit 2015 den VfB Eichstätt. Der 46-Jährige spricht über den schwierigen Schritt in den Profibereich, seine Pläne, die Regionalliga und den nötigen Rückhalt der Familie.

Markus Mattes, Sie sind mit dem VfB Eichstätt wieder ins Training eingestiegen. Wie groß ist die Vorfreude auf die Restsaison in der Regionalliga?