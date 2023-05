4:0 gegen Straß: Die Hoffnung des SC Rohrenfels wird (etwas) größer

Plus Der SC Rohrenfels kann nach dem 4:0-Erfolg gegen den SV Straß weiter vom Klassenerhalt in der Kreisklasse träumen. Neben dem SV Straß muss nun auch der TSV Burgheim (wieder) zittern.

Die Szene, die sich in der Kreisklassen-Partie zwischen dem SC Rohrenfels und SV Straß in der 90. Minute, war aus Sicht der Gäste irgendwie symptomatisch für das gesamte Spiel. Nach einer Flanke von Andreas Hutter stieg Bright Aikhionbare aus kurzer Distanz frei zum Kopfball, setzte diesen jedoch über den Querbalken.

„Gerade in der zweiten Hälfte hatten wir Chancen für zwei Begegnungen. Wenn du diese allerdings nicht nutzt und im ersten Durchgang schlecht verteidigst, stehst du am Ende als verdienter Verlierer da“, bilanzierte SVS-Spielertrainer Dieter Deak. Während seine Schützlinge die große Chance verpassten, mit einem Unentschieden endgültig den Klassenerhalt unter Dach und Fach zu bringen, ist beim SC Rohrenfels die Hoffnung auf das „Wunder“ Ligaverbleib zumindest wieder etwas größer geworden. Nachdem auch der TSV Burgheim sein Match gegen den FC Ehekirchen II mit 1:2 verlor, beträgt der Rückstand des SCR zwei Spieltage vor dem Saisonende sowohl auf Straß als auch Burgheim jeweils vier Zähler – und beide Kontrahenten treffen im „Saisonfinale“ im direkten Duell aufeinander.