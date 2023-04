Kreisklasse Neuburg: SV Klingsmoos dreht Rückstand

Plus Der Tabellenführer müht sich gegen den SC Rohrenfels zu einem 2:1-Erfolg. Während der FC Ehekirchen II seine Niederlagenserie beendet, lässt die TSG Untermaxfeld Punkte liegen.

Der SV Klingsmoos hat gegen Kellerkind SC Rohrenfels einen Rückstand gedreht und die Tabellenführung mit einem 2:1-Sieg gefestigt. Einen wichtigen Erfolg im Abstiegskampf feierte der SC Ried.