Fußball-Kreisklasse Neuburg

20:20 Uhr

SV Klingsmoos steht in der Kreisklasse Neuburg vor der Krönung

Stehen nach dem knappen, aber verdienten 1:0-Erfolg beim TSV Burgheim (rechts Lukas Niemann) dicht vor der Meisterschaft in der KreisklasseFoto: Daniel WorschStehen nach dem knappen, aber verdienten 1:0-Erfolg beim TSV Burgheim (rechts Lukas Niemann) dicht vor der Meisterschaft in der KreisklasseFoto: Daniel Worsch

Plus Der Spitzenreiter der Kreisklasse Neuburg, SV Klingsmoos, gewinnt beim TSV Burgheim mit 1:0. Da Verfolger Münster-Holzheim beim SV Straß nur zu einem torlosen Remis kommt, können die Mösler bereits nächste Woche den Titel einfahren.

Artikel anhören Shape

Während der SV Klingsmoos in der Kreisklasse Neuburg unmittelbar vor der Meisterschaft steht, ist der SC Rohrenfels kaum noch zu retten.

SV Feldheim – SC Rohrenfels 3:1 (1:0): Die abstiegsbedrohten Gäste kamen gegen schläfrige Feldheimer besser ins Spiel. Man merkte ihnen an, dass sie diese Partie gewinnen mussten. Die einzige wirkliche Gelegenheit vergab allerdings Tobias Aksentic, als sein Schuss knapp vorbei ging (11.). Ab Mitte der ersten Halbzeit übernahm dann die Heimelf das Kommando und hatte in der 28. Minute die erste Großchance durch Marco Schütt , der ebenfalls knapp verzog. Derselbe Spieler machte es fünf Minuten später besser, als er eine schöne Kombination über Emanuel Edel und Thomas Dirnberger zum 1:0 aus fünf Metern vollendete (33.). Bis zum Pausenpfiff hätte der SVF das Ergebnis schon höher stellen müssen, aber Edel , Schütt und Utz vergaben aus aussichtsreichen Positionen.

Im zweiten Abschnitt dauerte es zehn Minuten bis zur ersten erwähnenswerten Aktion: Ein Gäste-Abwehrspieler schlug ein Luftloch. So konnte erneut Thomas Dirnberger einen Treffer sehenswert vorlegen – diesmal war Leon Utz sein Abnehmer, der flach ins lange Eck vollstreckte (55.). Nach einer Stunde hatten die Gäste dann eine gute Gelegenheit zum Anschlusstreffer, wurden aber im Gegenzug dafür bestraft, als Emanuel Edel im Strafraum gelegt wurde. Den fälligen Elfmeter verwandelte Marco Schütt sicher zum 3:0 (61.). In der 70. Minute ereignete sich dann eine schlimme Situation in der SVF-Hälfte, als der Feldheimer Kapitän Benedikt Reile auf den Ball trat und sich im folgenden unglücklichen Zweikampf schwer am Knöchel verletzte. Reile wurde anschließend mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht. Für die Heimelf war im Anschluss die Luft raus. So kamen die Gäste noch zu einigen guten Gelegenheiten. In der siebten Minute der Nachspielzeit fiel dann doch noch das 3:1: Tobias Aksentic traf sehenswert aus 20 Metern. (scf)

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen