Kreisliga Ost: Rennertshofens David Pickhard wird vom Pechvogel zum Matchwinner

Plus Im Heimspiel gegen den TSV Firnhaberau verschießt Rennertshofens David Pickhard erst einen Elfmeter, um dann anschließend den 2:1-Siegtreffer zu erzielen. Auch Kreisliga-Aufsteiger SV Klingsmoos jubelt.

Einen wichtigen Erfolg feierte der FC Rennertshofen in der Kreisliga Ost gegen den TSV Firnhaberau. Auch der SV Klingsmoos behielt die Oberhand.

FC Rennertshofen – TSV Firnhaberau 2:1: In einer kämpferischen und Begegnung setzte sich die Heimmannschaft gegen den Gegner aus Augsburg verdient mit 2:1 durch. Beim ersten schönen Spielzug fiel bereits die Führung für den FCR in der achten Minute. Simon Pickhard trieb den Ball bis an die Strafgrenze, spielte auf Thomas Krämer , der im Fünf-Meter-Raum wiederum Tobias Kruber sah. Letzterer netzte dann gekonnt zum 1:0 ein. In der 17. Minute kamen die Gäste durch Tim Schröder zum Ausgleich. Gleich drei Heimakteure griffen nur halbherzig ein, sodass der flache Schuss ins lange Eck für Torwart Manuel Fieger unerreichbar blieb. Ohne weitere Höhepunkte ging es mit dem 1:1 auch in die Pause.

Rennertshofen kam besser aus der Kabine und drückte auf das Tempo. In der 51. Minute wurde Roland Heckl im TSV-Strafraum zu Fall gebracht. Beim fälligen Strafstoß scheiterte jedoch David Pickhard an Torwart Markus Langenwalter. Die nächsten 15 Minuten gehörten dann den Gästen. In der 57. Minute klärte Simon Pickhard artistisch für seinen schon geschlagen Keeper. Zwei Zeigerumdrehungen später folgte dann der schönste Spielzug der Partie. FCR-Torwart Fieger schickte Kruber mit einem langen Abschlag auf die Reise. Dieser sah in der Mitte David Pickhard, der mit einem Schlenzer vom Strafraumeck dem Keeper keine Chance ließ und somit seinen Fehlschuss beim Elfmeter wieder ausglich. Der FCR hatte durch Tobias Kruber und Niklas Schlechshorn noch mehrere Konterchancen, die nicht genutzt wurden. Dadurch blieb es bis zum Abpfiff spannend. Die wichtigen drei Punkte gegen einen Tabellennachbarn blieben am Ende jedoch in Rennertshofen. (Hase)

