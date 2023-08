Premiere für die besten Kumpels: Kranner und Scharbatke im Interview

Plus Beim Kreisliga-Auftaktspiel am Freitag zwischen dem SV Klingsmoos und TSV Pöttmes stehen sich zum ersten Mal die beiden Freunde und Trainer Johannes Kranner und Fabian Scharbatke gegenüber.

Johannes Kranner, Fabian Scharbatke, wie groß ist die Vorfreude auf das Kreisliga-Eröffnungsspiel und Derby am Freitag (18.30 Uhr) zwischen dem SV Klingsmoos und TSV Pöttmes?

Johannes Kranner: Nach der langen, knapp siebenwöchigen Vorbereitung, die insgesamt doch ziemlich zäh verlaufen ist, wird es Zeit, dass es endlich losgeht. Jetzt gleich ein Derby zum Auftakt und dann noch in der Kreisliga, das ist schon ziemlich cool.