Fußball-Landesliga Südwest

vor 48 Min.

Der Blick beim FC Ehekirchen "geht nach oben“

Plus Spielertrainer Simon Schröttle will mit dem FC Ehekirchen an der Spitzengruppe dranbleiben. Das Selbstvertrauen vor dem Spiel in Kaufering ist groß.

Von Benjamin Sigmund

Der FC Ehekirchen hat in dieser Woche Klarheit für die kommende Saison geschaffen. Mit Benjamin Flicker steht der neue Trainer für die kommende Saison nun fest, was auch den Spielern Gewissheit gibt.

„Für die Jungs ist es angenehm zu wissen, mit wem sie künftig zusammenarbeiten“, sagt Simon Schröttle. „Wenn der neue Coach zuschaut, werden sie einen guten ersten Eindruck liefern wollen, was sicher nicht schlecht ist.“ Darüber hinaus habe dies aber keine Auswirkung für die laufende Spielzeit, so Schröttle, weil aktuell er selbst und Michael Panknin noch in der Verantwortung stehen.

