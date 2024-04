Fußball-Landesliga Südwest

21:30 Uhr

Landesliga: Dem FC Ehekirchen "droht" der Aufstiegskampf

Plus Fußball-Landesligist FC Ehekirchen gastiert am Sonntag beim Tabellenzweiten TV Erkheim. Mit einem Sieg würden die Blicke wieder nach oben gehen.

Von Dirk Sing

Wenn Michael Panknin auf den Auftritt seiner Schützlinge am vergangenen Sonntag in der heimischen Elektro-Schmaus-Arena gegen den TSV Eintracht Karlsfeld zu sprechen kommt, gerät er regelrecht ins Schwärmen. „Wir haben in dieser Saison schon einige richtige gute Partien abgeliefert“, sagt der Spielertrainer des Fußball-Landesligisten FC Ehekirchen. Doch die 90 Minuten gegen Karlsfeld, die letztlich einen 4:0-Erfolg einbrachten, sei „wohl unsere bislang beste Leistung in dieser Spielzeit“ gewesen.

Von Beginn an hatte seine Truppe das Geschehen beherrscht und die Überlegenheit auch entsprechend in Tore umgemünzt. „An diesem Tag hat einfach alles gepasst. Für mich als Trainer gab es daher auch überhaupt keinen Grund, etwas zu kritisieren“, so Panknin, dem – ebenso wie seiner Truppe – nach dem Schlusspfiff „ein großer Stein vom Herzen“ gefallen sei. „Uns war bewusst, dass wir mit einem dreifachen Punktgewinn das Thema Abstiegskampf wohl endgültig beenden können. Dementsprechend motiviert sind die Jungs dann auch in dieses Match gegangen“, erklärt der kickende Übungsleiter.

