Fußball-Nachlese

vor 50 Min.

Ein Stürmer als Torhüter: Der Fußball schreibt besondere Geschichten

Erstmals in der Startelf in der Bezirksliga: Der gelernte Stürmer Nils Lahn stand im Tor des VfR Neuburg. Foto: Daniel Worsch

Plus Nils Lahn hat in seiner Karriere viele Tore geschossen. Inzwischen ist der gelernte Stürmer Torhüter beim VfR Neuburg. Straß-Trainer Marco Friedl erzielt fünf Treffer in einem Spiel.

Von Benjamin Sigmund Artikel anhören Shape

Der Fußball liefert immer wieder besondere Geschichten. Dinge, die trotz der hohen Anzahl an Spielen nicht alltäglich sind und eine Seltenheit darstellen. Sei es ein Torwart, der über viele Jahre Stürmer war. Oder ein Angreifer, der sich bei seinem Comeback direkt wieder treffsicher zeigt. Auch fünf Tore in einem Spiel zu erzielen, kommt nicht jede Woche vor.

Nils Lahn etwa ist inzwischen 34 Jahre alt. Seine Zeit als aktiver Fußballer neigt sich wegen zunehmender Beschwerden dem Ende entgegen, wie er selbst sagt. Über viele Jahre erzielte der gelernte Stürmer zahlreiche Tore, unter anderem für die TSG Untermaxfeld, den BSV Neuburg und den SC Rohrenfels. Die meisten Jahre verbrachte Lahn in der A- oder Kreisklasse, Bezirksligaluft durfte er als Feldspieler nur in der vergangenen Saison schnuppern, als er beim VfR Neuburg für fünf Minuten eingewechselt wurde. Am Samstag nun stand Lahn erstmals in einem Bezirksligaspiel von Anfang an auf dem Rasen. Nicht etwa als Stürmer, sondern als Torhüter. Die beiden etatmäßigen Keeper Moritz Maiershofer und Robin Stamenkov waren privat verhindert, weshalb Lahns Stunde beim 2:2 gegen den FC Günzburg schlug. Es war sein zweiter Einsatz, nachdem er bereits beim 1:0-Sieg gegen den TSV Gersthofen Ende August nach einer schweren Verletzung von Dominik Jozinovic in der 39. Minute eingewechselt worden war. Somit hat es Lahn leicht überspitzt gesagt als Torhüter weiter gebracht als als Feldspieler, wie er selbst lachend zugibt.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen