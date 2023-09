3:0 in Untermaxfeld: Burgheimer Effizienz als entscheidender Faktor

Plus Während der TSG Untermaxfeld im Spitzenspiel der Kreisklasse Neuburg trotz vieler Chancen kein Treffer gelingt, zeigt sich der TSV Burgheim eiskalt und gewinnt letztlich mit 3:0.

Irgendwie war die Szene, die sich in der dritten Minute der Nachspielzeit vor dem Burgheimer Kasten abspielte, aus Sicht der TSG Untermaxfeld symptomatisch für einen rundum verkorksten Sonntag. Angreifer Andre Fleury hatte seinen Gegenspieler Gregor Einberger mit einem kurzen Haken bereits ausgetanzt. Doch anstatt den Ball aus zehn Metern Entfernung im TSV-Gehäuse zu versenken, traf er nur das Außennetz.

Dass es zu diesem Zeitpunkt bereits 3:0 für Burgheim stand und dieser Treffer unter dem Strich am dreifachen Punktgewinn der Gäste nichts mehr geändert hätte – geschenkt! Allerdings galt diese vergebene Großchance der Mösler als Blaupause für die Druckphase der Hausherren direkt nach dem Gegentreffer zum 0:2. „Wir hatten im Anschluss zahlreiche erstklassige Gelegenheiten“, wusste auch TSG-Trainer Daniel Eisenhofer. „Doch zum einen hat uns das Glück gefehlt. Zum anderen war auch sicherlich ein Schuss Unvermögen bei der einen oder anderen Möglichkeit dabei.“