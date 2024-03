NR-Fußballcheck: Anspruchsvoller Auftakt für den SC Ried

Plus Nach einem schwierigen Start zeigte beim Fußball-Kreisklassisten SC Ried die Leistungskurve nach oben. In der zweiten Hälfte soll es weiter aufwärts gehen.

Mit dem neuen Spielertrainer-Duo Alexander Egen und Matthias Riedelsheimer war der SC Ried in die Kreisklassen-Saison 2023/24 gestartet. Nach anfänglichen Schwierigkeiten haben sich die Neuburger allerdings gefangen und auch schon das eine oder andere Ausrufezeichen gesetzt.

Elf Punkte sind es auf den Abstiegs- sowie zwölf Zähler auf den Aufstiegs-Relegationsplatz. Kurzum: Der SC Ried kann in der Rückrunde völlig befreit von jeglichem Druck aufspielen. Nachdem sich das Team jedoch im Verlauf der ersten Saisonhälfte sukzessive gesteigert hat, dürfte es sich auch 2024 zu einem äußerst unangenehmen Gegner entwickeln. Eine Endplatzierung unter den „Top Fünf“ wäre daher alles andere als eine große Überraschung.