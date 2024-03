NR-Fußballcheck: Rückkehrer machen der TSG Untermaxfeld Hoffnung

Plus Marco Veitinger und Maximilian Koschig stehen der TSG Untermaxfeld wieder zur Verfügung. Was sich Trainer Markus Kleber für die Restsaison vorgenommen hat.

Die TSG Untermaxfeld geht mit einem neuen Cheftrainer in die Restsaison. Der bisherige Co-Trainer Markus Kleber löste Daniel Eisenhofer, der den Verein verlassen hat, ab (wir berichteten).