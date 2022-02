VfR Neuburg verkauft sich teuer

Lilaweiße verlieren ein Testspiel beim VfB Eichstätt mit 1:3. Auch die Partie gegen Aiglsbach geht verloren. Der FC Ehekirchen gewinnt in Kissing mit 4:1. Was die Trainer sagen.

Die Fußball-Landesligisten VfR Neuburg und FC Ehekirchen haben am Wochenende Testspiele absolviert. Während die Lilaweißen zwei Niederlagen kassierten, gewann der FCE beim Kreisligisten Kissinger SC mit 4:1.

Eichstätt – VfR Neuburg 3:1

Beim Regionalligisten zog sich der VfR Neuburg am Samstag achtbar aus der Affäre. „Der Auftritt war gut, insbesondere in der ersten Halbzeit haben wir gut dagegengehalten und ihnen das Leben schwer gemacht“, sagt VfR-Trainer Alexander Egen. „Wir konnten auch Nadelstiche nach vorne setzen und haben als Team gut agiert.“ Philipp Federl (23.) und Christian Heinloth (31.) brachten Eichstätt vor der Pause mit 2:0 in Front. Sebastian Habermeyer verkürzte für Neuburg (48.), ehe Dominik N´gatie (55.) den 3:1-Endstand markierte. Im Anschluss hätte Eichstätt den Vorsprung durchaus noch ausbauen können. Doch Torhüter Dominik Jozinovic, der in der Halbzeit für Philipp Mayr eingewechselt wurde, ließ keinen weiteren Gegentreffer zu. „Es ist nicht verwunderlich, dass sie zu Chancen kommen“, sagt Egen, der insgesamt viel wechselte. „Zu diesem Zeitpunkt der Vorbereitung ist es wichtig, dass alle Spieler Einsatzzeiten erhalten.“

VfR Neuburg – Aiglsbach 1:2

Bereits am Sonntag war der VfR Neuburg wieder im Einsatz. Bis auf den in der Hinserie lange verletzten Fabian Heckel, der im Gegensatz zum Eichstätt-Spiel geschont wurde, kamen erneut alle Mann zum Einsatz. „Fabi ist mit seiner Qualität ein wichtiger Baustein“, so Egen. Gerade, weil mit Maximilian Edenhofer und Maximilian Eberwein zwei Innenverteidiger in nächster Zeit nicht zur Verfügung stehen. Gegen den Landesligisten war der VfR in den ersten 30 Minuten die bessere Mannschaft. Dann habe man sich das Spiel aus der Hand nehmen lassen, so Egen. Die Folge waren zwei Gegentore kurz vor und nach der Halbzeit. Stefan Liebler brachte die Gäste in Führung (45.+1), Admir Music erhöhte auf 0:2 (50.). Egen berichtet von einem „sehr unglücklichen Gegentor“, bei dem der starke Wind eine große Rolle einnahm. Jozinovic traf nach einem Rückpass den Ball nicht richtig, eine Windböe blies ihn vor die Füße des Gästestürmers, der nur noch ins leere Tor einzuschieben brauchte. Yannick Woudstra verkürzte wenig später auf 1:2 (57.). „Mir hat gefallen, dass wir in der letzten halben Stunde noch richtig anschieben konnten, obwohl wir im Gegensatz zu Aiglsbach auch am Samstag ein Spiel hatten“, so Egen. „Das zeigt, dass wir körperlich in einer guten Verfassung sind.“ Zum Ausgleich reichte es dennoch nicht mehr.

Kissing – Ehekirchen 1:4

„Im Großen und Ganzen“ war Spielertrainer Michael Panknin mit dem Auftritt seiner Mannschaft im ersten Testspiel zufrieden. „Es ist immer schwierig, nach so einer langen Pause wieder ein Spiel zu bestreiten.“ Daher habe noch „nicht alles gepasst“, er habe aber auch viel Gutes gesehen. Nicolas Ledl brachte den Landesligisten in der 27. Minute in Führung, Moritz Willis glich für den Kreisligisten aus (63.). Rückkehrer Gabriel Hasenbichler erzielte die erneute Führung für Ehekirchen (79.). Es war ein guter Einstand für den Winter-Neuzugang, der aus seiner ersten Zeit in Ehekirchen die Mannschaft noch gut kennt. „ Kissing ist kein typischer Kreisligist, weshalb wir nicht erwartet haben, sie abzuschießen“, so Panknin. Für klare Verhältnisse sorgte der FCE erst in der Schlussphase, als Julian Hollinger (87.) und ein Eigentor (89.) den 1:4-Endstand besiegelten. Bereits am heutigen Dienstag (18.30 Uhr) steht für Ehekirchen das nächste Vorbereitungsspiel auf dem Programm. Mit der Partie beim Regionalligisten FC Augsburg II wartet ein ganz anderes Kaliber auf die Pankin/Schröttle-Schützlinge. Die Begegnung hätte bereits vorige Woche stattfinden sollen, doch da sagten die Augsburger ab. „Die Herangehensweise wird natürlich eine ganz andere sein, weil wir nicht oft den Ball haben werden“, so Panknin. Sein Team müsse stabil stehen und defensiv gut arbeiten, „sonst kann es auch böse enden“. Die Mischung bei der Auswahl der Testspielgegner zwischen vermeintlich stärkeren und schwächeren Mannschaften sei wichtig, so Panknin weiter.

