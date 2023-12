Weichering

Kritik an geplantem Paketzentrum in Weichering: "Das ist der völlig falsche Standort"

Landschaftsarchitekt Alois Rieder gibt den Zuhörerinnen und Zuhörern bei der Bürgerversammlung im Gasthaus Hammer in Lichtenau einen Überblick über die bisherigen Planungsergebnisse zum Paketzentrum Weichering.

Plus Bei der Bürgerversammlung kommt auch der geplante DHL-Betrieb zur Sprache. Gegner ringen um schlagkräftige Argumente, aber ihr Widerstand verhallt zumindest an diesem Abend.

"Man traut sich ja schon gar nichts mehr gegen das Paketzentrum sagen - bei dieser unguten Stimmung hier." Petra Benesch hat sich dann doch getraut und bei der Bürgerversammlung der Gemeinde Weichering ihre Sicht der Dinge zum geplanten DHL-Logistikzentrum dargelegt. Das umstrittene Großprojekt war Teil des Rückblicks auf das Jahr 2022, der dieses Jahr erst sehr spät stattfand und vielleicht auch deshalb nur auf verhaltenes Interesse in der Bevölkerung stieß.

Weichering und das Paketzentrum - es passt nicht zusammen, ist Petra Benesch überzeugt. Der dörfliche Charme würde dadurch zerstört, und wenn dann auch noch die B16 vierspurig ausgebaut werde, sei es vorbei mit der Ruhe auf dem Land. "Wer will denn an einer Autobahn leben?", stellte sie in den Raum. Außerdem befürchtet sie, dass der DHL-Verkehr ihren Arbeitsweg behindert. Die Gegnerin des Projekts, die vor zwölf Jahren nach Weichering gezogen ist, pendelt beruflich nach München.

