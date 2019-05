14:25 Uhr

Die Agro galt als Blaupause für ganz Bayern

Das 25-jährige Bestehen der Agro Donau Ries ist am Samstag in Nördlingen gefeiert worden. Unser Bild zeigt von rechts: Aufsichtsratsvorsitzender Paul Ritter, Frank Ruf, Geschäftsführer der Agro Donau-Ries GmbH seit 2008 sowie ganz links Werner Schartel, Regionaldirektor des Genossenschaftsverbandes Bayern aus Augsburg. Foto: Szilvia

Seit 25 Jahren gibt es die Warengeschäfts-Abteilung der Genossenschafts-Banken. Am Samstag wurde in Nördlingen auf der Kaiserwiese gefeiert.

Von Ronald Hummel

Zu ihrem silbernen Jubiläum hat die Agro Donau Ries, die eigenständige Warengeschäfts-Abteilung der Genossenschaftsbanken des Landkreises, ihr organisatorisches Talent direkt unter Beweis gestellt: Die Feier fand im Festzelt statt, das noch vom Stabenfest her auf der Nördlinger Kaiserwiese stand, und zwar als unmittelbares Vorprogramm des Donau-Rieser Bauerntages mit Landwirtschaftsminister Hubert Aiwanger (siehe oben). Paul Ritter, seit 2015 Aufsichtsratsvorsitzender der Agro, moderierte die Veranstaltung, die von der Marktoffinger Trachtenkapelle zünftig umrahmt wurde, und begrüßte 160 geladene Gäste als „engste Begleiter der Agro“ sowie „Männer der ersten Stunde“ als Festredner.

So rief Leonhard Dunstheimer, Aufsichtsratsvorsitzender der Agro GmbH von 1994 bis 2008, die pionierhafte Aufbruchstimmung in Erinnerung: Nach einem harten gemeinsamen Ringen, bei dem es in erster Linie gelang, sämtliche Eigeninteressen dem übergeordneten Genossenschafts-Gedanken unterzuordnen, fanden die Raiffeisenbanken von Nördlingen, Deiningen/Wemding, Möttingen sowie das Lagerhaus Rehlen im März 1994 beim Notar einen Konsens und die gemeinsame Warengeschäfts-Gesellschaft nahm am 1. Juli ihren Betrieb auf.

Dass ein derartiger Zusammenschluss nicht selbstverständlich war, habe das Scheitern einer genossenschaftlichen Rieser Großmolkerei 1973 gezeigt, ebenso wie der gescheiterte Versuch, Ende der 80-er Jahre eine Stärkefabrik von Donau-Ries-Kreis, Dillingen und Günzburg zu gründen. Dies scheiterte am Grund- beziehungsweise Risiko-Kapital, das von den Landwirten nicht eingeworben werden konnte; bei der Agro kein Thema, standen doch die Raiffeisen-Genossenschaftsbanken dahinter. Habe der Agro jede Art von Vorbild gefehlt, so lieferte sie selbst eine „Blaupause“, die in ganz Bayern kopiert wurde.

Hannes Rathgeber, von 1994 bis 2008 Agro-Geschäftsführer, schilderte die ambitionierte Aufbauzeit: Unter dem teils skeptischen Blick von mehr als 1000 Kunden bewies sich der Einkauf von Getreide, Raps und Mais als elementare Klammerfunktion. Vorhandene betriebswirtschaftliche Instrumente wurden der neuen Struktur angepasst, der Fuhrpark ebenso leidenschaftlich wie kostenintensiv ausgebaut. Die fortwährende Überzeugungsarbeit und der wirtschaftliche Erfolg schlugen Wellen – 1996 schloss sich die Raiffeisen-Volksbank Donauwörth an, im selben Jahr auch Bissingen, 1999 folgte Harburg, 2006 Blindheim und 2007 Rain. Schon 2001 konnte man im Lagebericht feststellen, dass man der Zeit des fortschreitenden Strukturwandels längst voraus war. Der Konzentrationsprozess wurde weitergeführt, als 2005 an der Lach eine hocheffektive Getreideannahme und -lagerung für eine Million Euro errichtet wurde.

Frank Ruf, seit 2008 Agro-Geschäftsführer, dokumentierte die Weiterführung des „Fitmachens für das 21. Jahrhundert“: 2014 flossen neun Millionen Euro in hochmodern ausgebaute Standorte in Nördlingen und Rain. Beim Um- und Ausbau fügte man Saatenaufbereitungs-Technik ein, die mit bundesweitem und internationalem Saatguthandel ein zusätzliches wirtschaftliches Standbein für viele Landwirte bedeutete.

Schon bei der Standortwahl nahm man eine Anbindung an die Schiene voraus, was 5000 Lkw-Fahrten allein im vergangenen Jahr einsparte; die Zusammenarbeit mit der Bayernbahn habe allerdings eine Odyssee durch die Bürokratie der Bahn bedeutet.

Als Überraschungsgast sprach noch Werner Schartel, Regionaldirektor des Genossenschaftsverbandes, seine Glückwünsche aus und überreichte eine Ehrenurkunde samt Glasstele des Verbandes.

