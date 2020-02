16.02.2020

Grünes Licht für die Muskeltour 2020 am Riesrand

Am 12. Juli geht es über 110 Kilometer komplett den Riesrand entlang.

Bei einem Treffen von Oberbürgermeister Hermann Faul und dem Vorsitzenden der Muskeltour, Matthias Küffner, gab der OB grünes Licht für die nächste Benefiz-Veranstaltung. Bei der Besprechung konnten noch einige offene Punkte geklärt werden, sodass dem Start des etwa fünf Kilometer langen Konvois am Sonntag, 12. Juli, nichts mehr im Wege steht.

Vermutlich führt die diesjährige Tour entgegen dem Uhrzeigersinn etwa 110 Kilometer lang komplett am Riesrand entlang. Von Nördlingen startend, führt der Konvoi den aktuellen Planungen zufolge mit einem Abstecher über Utzmemmingen unter anderem nach Ederheim, Christgarten, Amerdingen, Harburg, Huisheim, Wemding, Polsingen nach Oettingen. Hier rastet der Konvoi für etwa 75 Minuten auf dem Schlossplatz, wo auch an einer Schlossführung teilgenommen werden kann. Schließlich bewegt sich der Tross unter anderem über Fremdingen, Maihingen und Wallerstein zurück zur Kaiserwiese. „Es dürfte eine der schönsten Strecken sein, die wir in den vergangenen Jahren gefahren sind“, so der Vorsitzende des Vereins.

Muskeltour 2020 im Ries

Bei dem Treffen gab Matthias Küffner auch bekannt, dass es „die letzte Muskeltour“ werden wird. Zu den Gründen will sich Küffner in der bevorstehenden Sicherheitskonferenz, die im Technologie Centrum Westbayern stattfinden soll, und bei der Mitgliederversammlung detailliert äußern.

Neben dem Stargast, Sänger und Filmschauspieler Wolfgang Fierek, wird es heißen Biker Sound von DJ Christof Öhm von Radio RT.1 und ausreichend Verpflegung mit den Fladen Piraten und Jim’s-Große-Klappe geben und natürlich auch die Verleihung des Wander-Ehrenpreises . „Für den Abend ist noch eine besondere Überraschung geplant!“, verriet Matthias Küffner dem Oberbürgermeister. (pm)

Weitere Informationen zum Event und zum Wander-Ehrenpreis im Internet unter www.muskeltour.de

Themen folgen