Neuer Ort für das zentrale Corona-Testzentrum im Landkreis Donau-Ries

Plus Nach einem Jahr Testen im Drive-In und 41.500 Proben zieht das zentrale Corona-Testzentrum für den Landkreis Donau-Ries um. Ab 1. Oktober ist es in Monheim.

Die Corona-Teststation in Möttingen hat am 1. Oktober 2020 geöffnet. Fast genau ein Jahr lang konnten die Landkreisbürgerinnen und -bürger dort kostenlose PCR-Tests durchführen lassen. Zum Oktober zieht die Station um, weil der Eigentümer der Halle den Platz selbst braucht. Der Betreiber, Firma Bäuerle Ambulanz aus Augsburg, zieht Bilanz.