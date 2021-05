Nördlingen/Donauwörth

Inzidenz für den Landkreis Donau-Ries wieder fehlerhaft

Auch am Donnerstag klappte die Datenübertragung vom Landratsamt zum RKI nicht fehlerfrei.

Plus Erneut gibt es bei der Datenübertragung zum RKI technische Probleme. Was genau hinter der so stark sinkenden Inzidenz im Donau-Ries-Kreis liegt.

Von Martina Bachmann

Eine Sieben-Tage-Inzidenz von gerade einmal 59,1 weist das Robert-Koch-Institut (RKI) am Freitag für den Landkreis Donau-Ries aus. Nicht mehr weit weg von der magischen 50er-Marke. Wird die stabil erreicht, braucht man beispielsweise für den Einkauf im Einzelhandel im Landkreis keinen Termin mehr. Doch wer auf der Homepage des RKI auf die Zahl der neu gemeldeten Fälle klickt, der bekommt die Zahl drei zu sehen. Und damit wird klar: Die Übermittlung der Daten aus dem Landkreis an das Robert-Koch-Institut hat wieder nicht geklappt, die Inzidenz wäre eigentlich höher.

